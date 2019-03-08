Порошенко остается: объявлено о втором сроке президента

О том, что Петр Порошенко не так прост, как кажется, эксперты предупреждали давно. Его поведение этакого полупьяного рубахи-парня находит симпатию у потенциальных избирателей. Да и Запад не хочет менять коней на переправе – Порошенко нужен Штатам и Европе в качестве руководителя страны враждебной для России страны.

В том, что власть на Украине находится под иностранным управлением сейчас уже мало кто сомневается. Об этом свидетельствуют унизительные для Киева события последних дней.

Взять хотя бы визит Петра Порошенко на американский эсминец "Дональд Кук", пришвартовавший в Одессе для моральной поддержки Украины. Или постоянные визиты американских чиновников в Киев и их встречи с местной политической элитой.

Украина зависит от США и Европы, а им сейчас не нужна смена режима в свое колонии. Поэтому Порошенко решено оставить и для этого у него самого предостаточно рычагов влияния.

Даже его третье место в предвыборном рейтинге кандидатов по сути ничего не меняет. У президента в руках все избирательные комиссии, свои люди в силовых структурах, огромные возможности для фальсификаций голосования и давления на тех, кто будет считать голоса.





По мнению режиссера Карена Шахназарова, количество кандидатов на нынешних выборах – правильный и хитрый ход. "У Порошенко есть свой небольшой, но ядерный электорат, всех остальных надо растащить, выбросив на рынок сорок, пятьдесят кандидатов" – сказал режиссер в эфире телеканала "Россия 1".

Если надо, подтасуют и проголосуют за Порошенко. Выборы устроены так, что всегда есть преимущество у действующего президента.

Шахназаров отметил, что Порошенко очень грамотно ведет свою предвыборную кампанию. "Как бы к нему не относились, он грамотный политик, он знает, что делает. Порошенко доказал главное: он контролирует страну", – заявил режиссер и исключил во время предстоящих выборов организацию нового Майдана на Украине.





Президентские выборы в Незалежной закончатся тем, что на российской границе останется крайне враждебная для нас страна с зомбированным населением. Ситуация плохая, резюмировал Карен Шахназаров.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов, подавляющее большинство которых, судя по опросам общественного мнения, не набирают и 1% поддержки. Тройка лидеров выглядит так: на первом месте актер Владимир Зеленский, по данным разных социологических служб его поддерживают от 22% до 28% избирателей. Второе место у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, за нее готовы проголосовать 15-18% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко – третий в списке с поддержкой от 12% до 14% потенциальных избирателей.