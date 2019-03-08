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Политика

Порошенко официально объявлен сумасшедшим

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
У многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с Петром Порошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщины сорвет, то ущипнет мужчину за нос…

Продолжение: Кто станет президентом Украины

прочитано 1351 раз

На Украине всерьез заговорили, что Порошенко сошел с ума. У президента  на почве нервного срыва развился психоз на грани сумасшествия,  утверждает депутат Верховной рады Михаил Добкин.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"У него, похоже, сегодня такой уровень психоза, нервного срыва, который уже на грани с серьезным медицинским заболеванием", – приводит слова нардепа издание "ПолитНавигатор".

В последние две недели Петр Порошенко ездит по стране и общается с избирателями. Не везде удается наладить диалог с народом. Недавно президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос. В другом городе Порошенко сорвал шапку и бросил в лицо женщине тоже за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.

В соцсетях подметили, что во время всех этих действий с лица Порошенко не сходила злорадная улыбка. Возможно, глава Незалежной был нетрезв, а, может, ему, действительно, пора посетить психиатра.

Один из специалистов даже вынес диагноз: Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, заявил известный доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько. Врач дал совет президенту: не откладывать визит к врачу.

Шепетько подметил, что глава государства, находясь на публике, не может  контролировать свои эмоции, поэтому часто срывается на собственных избирателей. В связи с этим возникает вопрос: как такой человек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионным населением?


Автор: Александр Комаров8 марта 2019, 18:00
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