Порошенко официально объявлен сумасшедшим

У многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с Петром Порошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщины сорвет, то ущипнет мужчину за нос…

На Украине всерьез заговорили, что Порошенко сошел с ума. У президента на почве нервного срыва развился психоз на грани сумасшествия, утверждает депутат Верховной рады Михаил Добкин.

"У него, похоже, сегодня такой уровень психоза, нервного срыва, который уже на грани с серьезным медицинским заболеванием", – приводит слова нардепа издание "ПолитНавигатор".

В последние две недели Петр Порошенко ездит по стране и общается с избирателями. Не везде удается наладить диалог с народом. Недавно президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос. В другом городе Порошенко сорвал шапку и бросил в лицо женщине тоже за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.

В соцсетях подметили, что во время всех этих действий с лица Порошенко не сходила злорадная улыбка. Возможно, глава Незалежной был нетрезв, а, может, ему, действительно, пора посетить психиатра.

"Многие говорят, что #Порошенко сошёл с ума. Может, это фигуральное выражение, но, тем не менее, оно близко к истине», — рассказал депутат Верховной рады Добкин.#Выборы президента #Украины, пожалуй, самые безумные выборы в мире! Можно понимать буквально. pic.twitter.com/yhPKRCEOCl — Запрещенная Украина (@godeye_ru) 7 марта 2019 г.

Один из специалистов даже вынес диагноз: Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, заявил известный доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько. Врач дал совет президенту: не откладывать визит к врачу.

Шепетько подметил, что глава государства, находясь на публике, не может контролировать свои эмоции, поэтому часто срывается на собственных избирателей. В связи с этим возникает вопрос: как такой человек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионным населением?