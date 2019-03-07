Зеленскому заткнули рот после слов о мире с Россией
Киеву нужна только победа, но вместо этого политики Незалежной
спорят о том, как бы достичь мира с восточным соседом. Об этом заявил лидер
запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"
Андрей Тарасенко.
Владимир Зеленский, по словам радикала, много лет создает негативный образ украинца, "издевается над всем украинским в принципе". По мнению Тарасенко, такие высказывания кандидата в президенты недопустимы.
Лично юморист за стол с президентом России Владимиром Путиным вряд ли сядет, полагает националист. Тарасенко уверен: переговорами будут заниматься те, кто стоит за комиком.
Националист не исключил, что Россия оказывает влияние на избирательную кампанию Зеленского. "Они ведут гибридную войну, гибридную информационную войну и так же гибридно могут влиять на него", – пояснил Тарасенко в интервью каналу Guildhall.
Войну в Донбассе можно остановить только путем переговоров, уверен Зеленский. Первым шагом должно стать прекращение огня. Несмотря на договоренности, стрельба на линии разграничения ополченцев и украинской армии не утихает.
Зеленский+Коломойский = 1+1 �� pic.twitter.com/etu4BQp2tm— Олег Басов ���� (@basi4ek) 3 марта 2019 г.
По мнению Зеленского, в основе мирного плана должны лежать минские соглашения. Нынешние власти в Киеве при полном попустительстве Запада выполнять их не собираются.
Владимир Зеленский является абсолютным лидером предвыборной гонки. За несколько недель до выборов президента Украины – 2019 комик может претендовать на 25% голосов тех, кто придет к избирательным урнам. Всего на главный государственный пост претендуют 44 человека.
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