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Политика

Зеленскому заткнули рот после слов о мире с Россией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Если Владимир Зеленский победит на президентских выборах, он начнет переговоры с Москвой о мире, уверены украинские националисты. Они намерены не допустить комика к власти. В противном случае, полагают радикалы, Незалежную ждет проигрыш и капитуляция. 
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Киеву нужна только победа, но вместо этого политики Незалежной спорят о том, как бы достичь мира с восточным соседом. Об этом заявил лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Андрей Тарасенко.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Владимир Зеленский, по словам радикала, много лет создает негативный образ украинца, "издевается над всем украинским в принципе". По мнению Тарасенко, такие высказывания кандидата в президенты недопустимы.

Лично юморист за стол с президентом России Владимиром Путиным вряд ли сядет, полагает националист. Тарасенко уверен: переговорами будут заниматься те, кто стоит за комиком.

Националист не исключил, что Россия оказывает влияние на избирательную кампанию Зеленского. "Они ведут гибридную войну, гибридную информационную войну и так же гибридно могут влиять на него", – пояснил Тарасенко в интервью каналу Guildhall.

Войну в Донбассе можно остановить только путем переговоров, уверен Зеленский. Первым шагом должно стать прекращение огня. Несмотря на договоренности, стрельба на линии разграничения ополченцев и украинской армии не утихает.

По мнению Зеленского, в основе мирного плана должны лежать минские соглашения. Нынешние власти в Киеве при полном попустительстве Запада выполнять их не собираются.

Владимир Зеленский является абсолютным лидером предвыборной гонки. За несколько недель до выборов президента Украины – 2019 комик может претендовать на 25% голосов тех, кто придет к избирательным урнам. Всего на главный государственный пост претендуют 44 человека. 

Автор: Иван Поляков7 марта 2019, 10:32

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