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Политика

Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский – "политический проект", созданный в интересах одного из кандидатов на пост президента Украины. С шокирующим откровением выступил политтехнолог Сергей Слободчук. 
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Рейтинги Зеленского сейчас на высоте, но обманываться цифрами не стоит. По словам эксперта, актера готовят на "продажу" бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. "Оранжевая принцесса" занимает второе место в предвыборной гонке.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Слободчук полагает, что Тимошенко может использовать электорат Зеленского, который мобилизуют против Порошенко. С президентом Украины люди Зеленского договориться не могут, пояснил политолог.

Вероятна ситуация, когда во второй тур выборов выйдут Порошенко и Тимошенко. В таком случае бывший премьер-министр сможет рассчитывать на поддержку сторонников Зеленского. В основном комик популярен на юге и востоке страны, и Тимошенко будет не прочь заручиться поддержкой самых "сепаратистских" регионов.

В победу самого актера Слободчук не верит. "У Зеленского нет структур и готовности отстаивать свой результат", – уточнил эксперт на YouTube-канале "Капитал".

Тем не менее социологи фиксируют ошеломляющий рост рейтинга Зеленского. Последнее исследование аналитической группы "Рейтинг" показало, что за юмориста готовы проголосовать четверть тех, кто придет на выборы. Ближайшие конкуренты отстают от него на 10% и более.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На главный государственный пост претендуют 44 человека. Если победитель не определится в первом туре, в середине апреля состоится второй этап голосования. 

Автор: Иван Поляков6 марта 2019, 10:05

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