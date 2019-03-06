Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского

Актер Владимир Зеленский – "политический проект", созданный в интересах одного из кандидатов на пост президента Украины. С шокирующим откровением выступил политтехнолог Сергей Слободчук.



Рейтинги Зеленского сейчас на высоте, но обманываться цифрами не стоит. По словам эксперта, актера готовят на "продажу" бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. "Оранжевая принцесса" занимает второе место в предвыборной гонке.



Слободчук полагает, что Тимошенко может использовать электорат Зеленского, который мобилизуют против Порошенко. С президентом Украины люди Зеленского договориться не могут, пояснил политолог.

Вероятна ситуация, когда во второй тур выборов выйдут Порошенко и Тимошенко. В таком случае бывший премьер-министр сможет рассчитывать на поддержку сторонников Зеленского. В основном комик популярен на юге и востоке страны, и Тимошенко будет не прочь заручиться поддержкой самых "сепаратистских" регионов.

В победу самого актера Слободчук не верит. "У Зеленского нет структур и готовности отстаивать свой результат", – уточнил эксперт на YouTube-канале "Капитал".

Про кого будут шутить в 95 квартале, если Зеленский станет президентом? — Алексеюшка (@ollolik) 5 марта 2019 г.

Тем не менее социологи фиксируют ошеломляющий рост рейтинга Зеленского. Последнее исследование аналитической группы "Рейтинг" показало, что за юмориста готовы проголосовать четверть тех, кто придет на выборы. Ближайшие конкуренты отстают от него на 10% и более.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На главный государственный пост претендуют 44 человека. Если победитель не определится в первом туре, в середине апреля состоится второй этап голосования.