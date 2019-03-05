Взятый под колпак спецслужбами Зеленский закатил истерику

Ситуация вокруг шоумена Владимира Зеленского накаляется. Накануне на крыше здания, где размещается штаб кандидата в президенты, обнаружили прослушивающее устройство. Юморист эмоционально отреагировал на произошедшее.



Прослушиванием офиса Зеленского, как выяснилось, занималась служба безопасности Украины (СБУ). Спецслужбы должны обеспечивать безопасность граждан, вместо этого они следят за кандидатом в президенты, пожаловался актер.



Кажется, Зеленский в произошедшем Зеленский не сильно разочарован. На инцидент шоумен отреагировал с присущим ему юмором. Если служба безопасности или сотрудники нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?" – заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Об обнаружении прослушки за Зеленским накануне сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Устройство располагалось в одной из коробок на крыше.

В свое оправдание в СБУ заявили, что действовали в рамках закона. Мол, установка шпионского оборудования – это решение суда, и с Зеленским это никак не связано.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский является абсолютным лидером предвыборной гонки.

По последним соцопросам группы "Рейтинг" за юмориста готовы проголосовать четверть украинцев, которые пойдут на выборы. Уровень одобрения ближайших преследователей актер – президента Петра Порошенко и бывшего премьера Юлии Тимошенко – колеблется в районе 13-15%.