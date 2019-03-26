Сделано заявление об убийстве Зеленского
Над головой Владимира Зеленского сгущаются тучи. Недавно актер обратился
в правоохранительные органы и пожаловался на слежку за ним и его сотрудниками в
Одессе. Полиция возбудила уголовное дело.
Юморист мешает многим. Его вероятная победа на президентских выборах может спутать карты не только ведущим украинским политикам, но и стоящим за ними олигархам. Не исключено, что для борьбы с Зеленским используют радикальный метод – убийство.
С таким заявлением выступил публицист и телеведущий Максим Шевченко. "Мне кажется, что Москва с ним (Зеленским. – Прим. ред.) вполне могла бы найти общий язык, если его не убьют", – сказал журналист в интервью изданию "ПолитНавигатор".
Шевченко уверен: Зеленский – единственный кандидат в президенты Украины, у которого руки не запачканы кровью. Петр Порошенко затеял войну в Донбассе, Юлия Тимошенко была замешана в криминальных коррупционных схемах.
Юмор президентов. Элита. #порошенко #зеленский pic.twitter.com/YJTpll7oxu— Petro (@Augustus______) 24 марта 2019 г.
В условиях крайне токсичной политической реальности отсутствие у Зеленского опыта для многих украинцев скорее плюс, чем минус. Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают с актером надежды на долгожданные перемены к лучшему.
За несколько дней до выборов президента Украины юморист продолжает укреплять позиции. Отдать голос за Зеленского готовы почти треть от тех, кто 31 марта собирается прийти к избирательным урнам.
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