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Политика

Сделано заявление об убийстве Зеленского

Вячеслав Зеленский. Кадр youtube.com
Кандидаты в президенты Украины не гнушаются самых грязных и противозаконных методов борьбы. В ход идут угрозы, подкуп, шантаж. Наибольшее раздражение у политической элиты Незалежной вызывает актер Владимир Зеленский. Лидера предвыборной кампании могут ликвидировать. 
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Над головой Владимира Зеленского сгущаются тучи. Недавно актер обратился в правоохранительные органы и пожаловался на слежку за ним и его сотрудниками в Одессе. Полиция возбудила уголовное дело.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Юморист мешает многим. Его вероятная победа на президентских выборах может спутать карты не только ведущим украинским политикам, но и стоящим за ними олигархам. Не исключено, что для борьбы с Зеленским используют радикальный метод – убийство.

С таким заявлением выступил публицист и телеведущий Максим Шевченко. "Мне кажется, что Москва с ним (Зеленским. – Прим. ред.) вполне могла бы найти общий язык, если его не убьют", – сказал журналист в интервью изданию "ПолитНавигатор".

Шевченко уверен: Зеленский – единственный кандидат в президенты Украины, у которого руки не запачканы кровью. Петр Порошенко затеял войну в Донбассе, Юлия Тимошенко была замешана в криминальных коррупционных схемах.

В условиях крайне токсичной политической реальности отсутствие у Зеленского опыта для многих украинцев скорее плюс, чем минус. Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают с актером надежды на долгожданные перемены к лучшему.

За несколько дней до выборов президента Украины юморист продолжает укреплять позиции. Отдать голос за Зеленского готовы почти треть от тех, кто 31 марта собирается прийти к избирательным урнам.

Автор: Федор Лопырев26 марта 2019, 12:15

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