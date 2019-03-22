Заявивший об отказе от выборов Зеленский ошарашил украинцев
Граждане Незалежной стыдятся лидера президентской гонки
Владимира Зеленского. Избиратели прокомментировали появившуюся в Сети
видеозапись, где актер рассуждает о малом бизнесе. Неподготовленная речь
юмориста выглядит путаной и дискредитирует его как кандидата.
Пользователи интернета перформанс Зеленского не оценили, пишет URA.ru. Одни назвали заявления юмориста "позорищем", другие отметили излишнюю жестикуляцию, третьи сравнили его речь с мычанием. "Это кандидат в президенты?" – недоумевают люди.
Тем не менее Зеленский остается самым популярным кандидатом в президенты – за него готовы проголосовать около 28% украинцев. Наиболее популярен юморист в юго-восточных областях, где много русскоязычных.
Заявление шоумена в защиту русского языка пришлось по душе многим избирателям. Русский язык "давить не надо", уверен Зеленский, власти должны гарантировать людям свободное использование любых языков. В то же время актер напомнил, что государственным является украинский, пишет НСН.
А на днях Зеленский признался, что хотел отказаться от участия в выборах и уступить музыканту Святославу Вакарчуку. О политических амбициях лидера группы "Океан Эльзи" говорили еще в 2017 году, когда он был на пике популярности.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. Лидирует в предвыборной гонке Владимир Зеленский, второе и третье места занимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
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