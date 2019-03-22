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Политика

Заявивший об отказе от выборов Зеленский ошарашил украинцев

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Ораторскими талантами актер Владимир Зеленский, судя по всему, не блещет. Комик, ранее заявивший об отказе от участия в выборах, поразил украинцев косноязычием. Опубликованное видео взорвало Сеть. 
прочитано 812 раз

Граждане Незалежной стыдятся лидера президентской гонки Владимира Зеленского. Избиратели прокомментировали появившуюся в Сети видеозапись, где актер рассуждает о малом бизнесе. Неподготовленная речь юмориста выглядит путаной и дискредитирует его как кандидата.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Пользователи интернета перформанс Зеленского не оценили, пишет URA.ru. Одни назвали заявления юмориста "позорищем", другие отметили излишнюю жестикуляцию, третьи сравнили его речь с мычанием. "Это кандидат в президенты?" – недоумевают люди.

Тем не менее Зеленский остается самым популярным кандидатом в президенты – за него готовы проголосовать около 28% украинцев. Наиболее популярен юморист в юго-восточных областях, где много русскоязычных.

Заявление шоумена в защиту русского языка пришлось по душе многим избирателям. Русский язык "давить не надо", уверен Зеленский, власти должны гарантировать людям свободное использование любых языков. В то же время актер напомнил, что государственным является украинский, пишет НСН.

А на днях Зеленский признался, что хотел отказаться от участия в выборах и уступить музыканту Святославу Вакарчуку. О политических амбициях лидера группы "Океан Эльзи" говорили еще в 2017 году, когда он был на пике популярности.

Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. Лидирует в предвыборной гонке Владимир Зеленский, второе и третье места занимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. 

Автор: Иван Поляков22 марта 2019, 12:58

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