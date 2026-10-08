Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова

Шоумен всегда гнул свою линию.



После скоропостижной смерти Сергея Соседова, поразившей всех до глубины души, интерес к личности музыкального критика только вырос. Поклонники продолжают вспоминать его выступления, обсуждают его резкие высказывания и пытаются понять, как за годы карьеры он смог завоевать такую сильную любовь зрителей.

Своим взглядом на феномен Соседова поделился певец Дмитрий Колдун. Он заявил, что главным секретом популярности критика была его уникальная харизма и абсолютная непохожесть на других.

Колдун отметил, что ныне покойная звезда никогда не пытался понравиться всем и не подстраивался под чужое мнение. Он говорил прямо, даже если его слова могли быть неприятными для собеседника. Именно эту честность, как считает артист, зрители и ценили больше всего.

За годы работы Соседов успел полить грязью множество звезд, причем его замечания доставались даже известным артистам с кучей регалий. Колдун тоже «получил свое». Но, как уверяет знаменитость, он никогда не воспринимал слова музкритика как личную обиду.

По мнению исполнителя, критические замечания иногда необходимы, потому что постоянная похвала со стороны окружающих мешает человеку объективно оценивать себя. Он не отрицает, что замечания Соседова могли быть слишком ядовитыми, но иногда они заставляли артистов задумываться и смотреть на себя со стороны.

Музыкальный критик скончался в возрасте 58 лет после трагического падения в отеле.

А недавно любопытными деталями о покойном поделился Сергей Зверев.