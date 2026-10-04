Золотые сделки у Козерогов и адские качели у Скорпионов: Галина Янко раскрыла судьбоносный прогноз с 5 по 11 октября

Коварное столкновение космических энергий сорвет внутренние тормоза у миллионов людей, превратив ближайшие семь дней в опасную полосу психологических испытаний.



Период с 5 по 11 октября пройдет под жестким и противоречивым астрологическим влиянием. На небесной арене схлестнутся стремление к гармонии знака Весов и разрушительный хаос ретроградной Венеры. Равновесие окажется под угрозой: взвешенность будет непрерывно спорить с сумбуром, а большинство представителей зодиакального круга рискуют угодить на изнуряющие эмоциональные качели. Популярный астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко составила честный прогноз на эту неделю и рассказала, как удержать почву под ногами, спасти отношения и защитить свои сбережения от внезапных ударов судьбы.

Овен

Научитесь жестко и бескомпромиссно очерчивать личные границы перед коллегами и близкими. Ваше законное требование считаться с собственными чувствами — это не слабость, а базовое уважение. Одиноких представителей знака в середине недели ждет взрыв эмоций: случайная встреча заставит начисто забыть обо всем на свете. Включайте холодный рассудок и не торопитесь рисовать в воображении совместную свадьбу.

Телец

Пришло время безжалостно сжигать мосты с токсичными людьми и выходить из манипулятивных отношений. Хватит позволять окружению паразитировать на вашей доброте, принимая мягкость за бесхарактерность. На работе потребуется филигранная точность: малейшая оплошность способна нанести тяжелый урон вашей деловой репутации, поэтому перепроверяйте всю поступающую информацию.

Близнецы

Держите язык за зубами и избегайте легкомысленных обещаний. Один опрометчивый шаг в эти дни способен в пух и прах разнести ваш тщательно выстроенный авторитет. Неделя закружит в дикой суете, изматывая необходимостью решать чужие задачи на лету. В выходные выключите телефон, откажитесь от соцсетей и отправляйтесь на природу, чтобы не сгореть от перегрузок.

Рак

С первых же дней октября вам придется экстренно тушить бытовые пожары. Не откладывайте принятие решений в долгий ящик и приготовьтесь к незапланированным финансовым тратам, которые ощутимо ударят по карману. К концу недели вас с головой накроют общественные обязательства и организация чужих мероприятий — распределяйте силы грамотно.

Лев

Приготовьтесь к тому, что привычный распорядок дня полетит в тартарары. Судьба преподнесет сюрпризы, предугадать которые невозможно, поэтому лучшая тактика — олимпийское спокойствие. К среде навалится дикая усталость и непреодолимое желание спрятаться от всего мира. Вернуть душевный ресурс помогут полное уединение, ароматерапия и медитативные практики.

Дева

Судьбоносный поворот в вашей жизни запустит внезапное знакомство с человеком, который со временем станет верным соратником. Это перевернет ваше мировоззрение и подарит массу дерзких идей. Однако держите дистанцию и не растворяйтесь в чужой личности без остатка. В конце недели побалуйте себя приятным шопингом — вы это заслужили.

Весы

Вас не будет покидать угнетающее ощущение, будто вы плывете против мощного течения, разбиваясь о глухие стены. Не опускайте руки: колоссальные усилия обязательно принесут щедрые плоды, но чуть позже. Сейчас самое разумное — сбавить обороты во внешнем мире и переключить все внимание на домашний очаг, подарив заботу семье.

Скорпион

Срочно поставьте блок на чужой негатив и бегите от пустых разборок, высасывающих жизненную силу. В делах сердечных сгущаются грозовые тучи: беспочвенные подозрения рискуют довести вашего партнера до точки кипения. Не играйте с огнем и загасите пламя ревности спокойным и честным разговором до того, как грянет разрушительный скандал.

Стрелец

Вас ожидает настоящий триумф, который станет полной неожиданностью даже для вас самих. Звезды гарантируют блестящее завершение зависших проектов и открытие широких финансовых горизонтов на ближайшее будущее. Однако не переоценивайте свои силы: субботу и воскресенье проведите в пассивном отдыхе, иначе организм отомстит сбоем иммунитета.

Козерог

Перед вами открываются золотые возможности для покорения бизнес-вершин. Смело ставьте подписи под контрактами, ищите влиятельных инвесторов и запускайте коммерческие проекты. Чтобы намертво закрепить успех, используйте неформальные связи и личное обаяние. В середине недели любимый человек ошеломит вас приятным и очень дорогим сюрпризом.

Водолей

Откажитесь от резких движений и скоропалительных выводов — они приведут лишь к горькому разочарованию и финансовым потерям. Тщательно взвешивайте каждое оброненное слово, чтобы не ранить тех, кто вам дорог. Ближе к выходным концентрация внимания упадет до нуля, поэтому на рутинные дела уйдет вдвое больше времени и нервов.

Рыбы

Вас накроет волна ностальгии и глубоких философских размышлений. Из темного прошлого внезапно вынырнут забытые тени и ситуации, которые заставят вспомнить былые ошибки и упущенные шансы. Не смейте заниматься самоедством и тонуть в чувстве вины. Стряхнуть осенний морок поможет душевный вечер в компании верных и проверенных временем друзей.