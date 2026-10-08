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Четверг 8 октября

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Мозг дает сбои: врач назвала популярную привычку, которая подрывает память каждый день

Фото: unsplash.com
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Человеку кажется, что он успевает сразу все, но это может быть чревато.

Привычка одновременно листать соцсети, смотреть видео и отвечать на сообщения может незаметно ударить по памяти и способности концентрироваться. Невролог Наталья Толстова предупредила: мозг постепенно привыкает к постоянному мельканию информации и все хуже справляется с задачами, требующими глубокого внимания.

Специалист объяснила, что особенно вредным является бесконечное переключение между телефоном, мессенджерами и другими делами. Человеку кажется, что он успевает сразу все, однако мозг в этот момент не обрабатывает информацию полноценно, а лишь мечется от одного раздражителя к другому.

Со временем последствия такой сомнительной «многозадачности» становятся заметнее. Прочитанная страница почти сразу вылетает из головы, сложно досмотреть длинное видео или сосредоточиться на одной работе. Толстова предупредила, что мозг вынужден адаптироваться к такому изнуряющую ритму, из-за чего способность к длительной концентрации постепенно снижается.

Еще одну серьезную проблему создают уведомления и короткие ролики, приучающие постоянно ждать нового стимула. На их фоне книга или спокойная, размеренная работа начинают казаться скучными.

Полностью отказываться от смартфона врач не призывает. Достаточно хотя бы не брать его во время еды, отключать уведомления при чтении и регулярно оставлять мозгу время на одну задачу. Если же проблемы с памятью начинают мешать обычной жизни, лучше обратиться к специалисту.

Ранее известный теледоктор Александр Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2026, 14:28
Фото: unsplash.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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