Клео.ру расскажет о главных новинках и бьюти-трендах 2027 года

В преддверии InterCHARM редакция женского журнала запустила проект о новых формулах, российских брендах, бьюти-гаджетах и тенденциях красоты.

Клео.ру запустил специальный проект KLEO BEAUTY 2026/27, посвященный главным изменениям в индустрии красоты и выставке InterCHARM, которая пройдет в Москве с 14 по 17 октября.

Проект задуман как большой редакционный гид по современному бьюти-рынку. В поле зрения — новые продукты и формулы, перспективные российские бренды, технологии, ингредиенты, домашние бьюти-гаджеты и тенденции, которые могут стать повсеместными уже в 2027 году.

Авторы намерены разобраться, что сегодня скрывается за красивыми и порой сложными терминами индустрии, как работают современные продукты, чем интересны новые разработки и на что стоит обращать внимание при выборе средств.

Среди материалов — практические советы по уходу, прогнозы следующего сезона, разбор косметических составов и технологий, материалы о волосах и парфюмерии, запуски брендов, бьюти-гаджеты и истории людей, которые создают новые продукты.

Конечно, значительная часть спецпроекта связана непосредственно с InterCHARM 2026. Выставка пройдет в «Крокус Экспо» и соберет производителей косметики и парфюмерии, профессиональные марки, разработчиков оборудования и бьюти-технологий, а также специалистов индустрии. Ожидается более 1,4 тысячи участников из 20 стран.

Редакция Клео.ру проведет на InterCHARM все четыре дня. Журналисты планируют знакомиться с новыми брендами, разговаривать с разработчиками, смотреть и тестировать новинки и выяснять, какие идеи с профессионального рынка вскоре могут перейти в повседневный уход.