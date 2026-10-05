Раскрыта тайная последняя воля Анатолия Кашпировского

Могилу Кашпировского скроют даже от друзей.



Траурные мероприятия вокруг прощания с 87-летним психотерапевтом, гипнотизером и главным мистическим символом позднего СССР Анатолием Кашпировским пройдут в обстановке строжайшей секретности. Как сообщает СМИ, погребение целителя будет полностью закрытым от посторонних глаз. Таково было категорическое предсмертное волеизъявление самого экстрасенса, пожелавшего уйти в вечность без вспышек фотокамер и праздных зевак.

Гражданская панихида состоится во вторник, 8 октября, в траурном зале престижного Троекуровского кладбища в Москве. Директор маэстро Сергей Рудых подчеркнул, что выбранный день никак не связан с праздничными датами — это просто ближайшее возможное окно после завершения всех необходимых ритуальных и медицинских процедур. Однако на этом открытая часть скорбных мероприятий закончится: точное место захоронения гроба с телом целителя родственники решили сохранить в строжайшей тайне даже от самых близких друзей, соратников и коллег Кашпировского, чтобы избежать паломничества и шумихи.

Последние минуты жизни великого мистификатора были наполнены глубоким драматизмом. Главного мага страны не стало в 6:40 утра 3 октября: его сердце внезапно остановилось на фоне тяжелейшей острой сердечной недостаточности. Ситуацию усугубило то, что за несколько месяцев до кончины целитель перенес сложнейшую экстренную операцию по удалению агрессивной злокачественной опухоли. Чуда самовнушения не произошло — онкологический недуг нанес организму смертельный удар. При этом свои самые последние слова и прощальные напутствия Анатолий Михайлович адресовал исключительно семье, шепотом простившись с родными.

Феномен Кашпировского навсегда останется уникальным явлением мировой истории. Его знаменитые телевизионные "сеансы здоровья" в конце восьмидесятых собирали у экранов целые города, а коронная фраза "Даю установку!" до сих пор отзывается в памяти миллионов людей, искренне веривших в чудодейственное рассасывание швов и исцеление от неизлечимых болезней. Теперь легендарный психотерапевт дал свою последнюю, безмолвную установку — уйти тихо, оставив точные координаты своего могильного холма неразгаданной тайной для всей страны.