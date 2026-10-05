"Звонил по ночам и наезжал": Зверев вскрыл скрытую сторону покойного Соседова

Исповедь короля гламура на глазах у многомиллионной телеаудитории вскрыла изнанку его общения с главным правдорубом страны, чей внезапный уход продолжает волновать умы.



В эфире скандального ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ знаменитости продолжают делиться сокровенными воспоминаниями о трагически погибшем музыкальном критике и телеведущем Сергее Соседове. Напомним, жизнь эксцентричного эрудита оборвалась в Якутии после рокового падения на гостиничной лестнице. Своими неожиданными и весьма пикантными признаниями публику ошарашил стилист и шоумен Сергей Зверев. Эпатажный артист, привыкший к всеобщему обожанию, откровенно признался, что долгие годы испытывал священный ужас перед острым языком критика.

По словам Зверева, в звездной тусовке Соседова боялись словно огня. Его безжалостные вердикты на телевидении рушили карьеры и доводили до истерик даже маститых поп-королей. Король гламура с содроганием ждал момента, когда бескомпромиссный эксперт примется препарировать его собственное творчество и вокальные данные.

"Я всегда ждал, когда он доберется до меня. У меня подгорало одно место! Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И когда настал этот момент — вдруг он меня похвалил", — с нескрываемым облегчением и улыбкой вспомнил стилист на съемках программы.

Особенно врезалась Звереву в память их последняя личная встреча, случившаяся во время совместных гастролей. Шоумен морально готовился к привычному театральному надрыву, манерным жестам и вихрю эмоций, которыми славился Соседов на экране. Однако за кулисами критик предстал совершенно иным человеком: маэстро держался удивительно спокойно, тихо и умиротворенно. Мужчины долго и доверительно беседовали о жизни, искусстве и одиночестве в жестоком мире шоу-бизнеса.

После этой теплой встречи между знаменитостями завязалось неожиданное общение. Зверев рассекретил странную привычку покойного эксперта, признавшись, что критик регулярно нарушал его покой в самое темное время суток.

"Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить", — поделился Зверев в телеэфире.

По словам артиста, за этими полуночными нравоучениями и "наездами" на самом деле скрывалась огромная человеческая забота и щемящее одиночество самого Соседова. Критик пытался расшевелить замкнувшегося в себе стилиста и искренне учил его выживать в меняющемся мире. Смерть Сергея Васильевича оставила в сердце эпатажного парикмахера глубокий шрам: он потерял не просто строгого судью, а редкого человека, который даже среди ночи мог позвонить и сказать чистую правду прямо в лицо.