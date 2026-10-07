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Четверг 8 октября

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Дробыш честно выдал, что думает о замене Пугачевой: "Шелуха"

Виктор Дробыш. Кадр: соцсети
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Культурный деятель поставил точку в поисках новой Примадонны.

Виктор Дробыш высказался о поисках новой Примадонны отечественной эстрады. Как оказалось, культурный деятель не видит никакого смысла в попытках найти новую приму на замену Алле Пугачевой. Продюсер считает, что искусственно возводить кого-то из современных артистов на пьедестал просто незачем. Медиаменеджер напомнил публике, что ценность музыканта должна определяться не громким титулом, а его творчеством.

Артист объявил, что сама идея выбирать "главную звезду" кажется ему странной. Для него подобные поиски настолько же бессмысленны, насколько назначение руководителя несуществующего "подземного мармеладного завода". Звезда настаивает на том, что настоящие артисты живут музыкой, а не борьбой за красивые звания.

При этом продюсер подчеркнул, что уважает многих российских исполнителей. Он особенно выделил Лолиту и Валерию, однако отметил, что их значимость и без того очевидна благодаря песням, карьере и любви публики.

Не впечатляют Дробыша и другие громкие титулы. Статус "короля поп-музыки", закрепившийся за Филиппом Киркоровым, он назвал красивым и звучным определением. Однако в целом подобные регалии культурный деятель считает пустой "шелухой".

Звание Примадонны многие годы связывали с Аллой Пугачевой. Особенно прочно оно закрепилось за певицей после исполнения песни "Примадонна" на "Евровидении" в 1997 году. В 2022 году артистка покинула Россию и уехала в Израиль.

К слову, ранее стало известно, что беглый внук Пугачевой остался без крыши над головой.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2026, 20:07
Виктор Дробыш. Кадр: соцсети
РИА "Новости"✓ Надежный источник

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