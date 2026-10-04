Горькое фиаско с закрытыми европейскими границами вынудило главную модницу отечественного бомонда спешно паковать чемоданы и искать утешения на пыльных улочках африканского континента.



Молодая супруга стареющего мэтра эстрады Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает удивлять публику неожиданными виражами в своей богатой на события жизни. Недавно светская львица пережила настоящий удар по самолюбию: европейские дипломаты наотрез отказали ей в шенгенской визе. Это унизительное фиаско стало первым за тринадцать лет ее беспрепятственных путешествий по Старому Свету. Грандиозные планы на роскошный модный уик-энд в Милане в компании обеспеченных подруг с треском провалились. Однако сидеть дома в слезах и перебирать коллекцию брендовых чепчиков избалованная комфортом муза сатирика не захотела, решившись на экзотический побег.

Отвергнутая европейскими консулами дама спешно перекроила маршрут и наняла персонального гида для вояжа по Марокко. Вместо бутиков на виа Монтенаполеоне и утреннего капучино с видом на миланский Дуомо Татьяна с подругами оказались среди колоритных восточных базаров. Туристки уже успели отметиться в Касабланке и столичном Рабате, старательно знакомясь с местными историческими древностями и национальной кухней. В своем блоге Брухунова активно публикует кадры восточной экзотики: свежезаваренный чай с мятой и глиняные тажины. Впрочем, главным кулинарным потрясением для утонченной светской дивы стало вовсе не заморское яство, а гигантская тарелка жареных куриных ножек с горой картофеля фри, которую женщины с аппетитом уничтожили в местном заведении.

Однако африканская сказка быстро показала свою неприглядную изнанку, разбив мечты о пятизвездочном релаксе. Отель в самом сердце мегаполиса обернулся для супруги миллионера сущим адом и пыткой бессонницей. Татьяна не сдержалась и пожаловалась подписчикам на невыносимые условия: заграничные улицы не затихают ни на секунду даже глубокой ночью. Сквозь хлипкие оконные рамы в номер беспрепятственно врываются дикие вопли уличных торговцев, грохот мопедов, вой клаксонов и адский скрежет металла.

Поклонники с сочувствием следят за мытарствами молодой матери, напоминая, что дома ее ждет совсем другая, размеренная жизнь. Буквально накануне Брухунова делилась идиллическими семейными снимками по случаю юбилея Евгения Вагановича. На парадных кадрах счастливая чета позировала в полном составе: нестареющий юморист, цветущая Татьяна и их общие наследники — шестилетний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда. Теперь же, спасаясь от миланского позора в душном Марокко, Брухуновой приходится мириться с уличным шумом и жареной курицей вместо сияющих витрин итальянских модных домов.