Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Мэр поблагодарил работников отрасли за профессионализм.

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" поздравил работников столичных промышленных предприятий с Днем московской промышленности. Мэр подчеркнул, что Москва продолжает укреплять статус одного из крупнейших индустриальных и научно-инженерных центров России, сохраняя при этом сложившиеся производственные традиции.

Собянин отметил, что сегодня на промышленных предприятиях столицы работают более 760 тысяч специалистов. Они выпускают самую разную продукцию – от продуктов питания и детской одежды до медицинского оборудования и космической техники. Мэр добавил, что марка "Сделано в Москве" давно стала узнаваемым знаком качества не только в столице, но и далеко за ее пределами.

Особое внимание город уделяет развитию высокотехнологичных отраслей. Москва помогает предприятиям обновлять оборудование и производственные линии, развивает площадки особой экономической зоны "Технополис Москва", расширяет сеть технопарков и открывает новые инжиниринговые центры. Одновременно в столице реализуются крупные инвестиционные проекты.

Власти также работают над укреплением кадровой базы промышленности. Для этого модернизируются колледжи и инженерные вузы, которые готовят специалистов для современных производств.

Сергей Собянин поблагодарил работников отрасли за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в развитие Москвы как крупного центра промышленности, инноваций и высоких технологий.

В завершение мэр пожелал сотрудникам московских предприятий здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.