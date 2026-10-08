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Сергей Собянин: Программа реновации делает жизнь москвичей еще комфортнее

Фото: Блог Мэра Москвы Сергея Собянина
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В этом году началось заселение нового белоснежного дома на Ярославской улице, 2.

Программа реновации остается одним из ключевых социальных проектов Москвы: благодаря ей около миллиона горожан переедут в современные квартиры. Одновременно программа стала крупнейшим градостроительным проектом, который на десятилетия вперед определяет внешний облик столичных районов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Отправной точкой стал дом на 5-й Парковой улице, 62Б в Северном Измайлове. Туда в феврале 2018 года начали переезжать первые участники программы. В проекте впервые применили решения, которые позднее вошли в московский стандарт реновации: вентилируемые фасады, панорамное остекление лоджий, входы без ступеней, помещения для бизнеса на первых этажах и квартиры с готовой улучшенной отделкой.

Следующим заметным проектом стал дом на Бауманской улице, 47 в Басманном районе, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Он показал, как современную застройку по программе реновации можно аккуратно вписать в историческое окружение. Пять секций получили разную высоту, поэтому крупное здание не выглядит массивным рядом с невысокой застройкой. Проект получил Архитектурную премию Москвы и победил в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" среди новых домов стандарт-класса.

В 2025 году в Котловке появился дом на улице Ремизова, 11, корпус 2. Он стал первой новостройкой программы, где в отделке фасадов преимущественно применили панели из стеклофибробетона. Этот материал одновременно прочный и легкий, устойчив к влаге, морозам и перепадам температуры.

Еще один проект реализован на улице Черное Озеро, 7 в Косино-Ухтомском. Комплекс состоит из двух малоэтажных корпусов в бежевых и графитовых оттенках. Часть второго этажа выступает вперед, образуя навес над входом и защищая жителей от дождя и снега. Для фасада использовали долговечную клинкерную плитку.

В этом году началось заселение нового белоснежного дома на Ярославской улице, 2 в Алексеевском районе. В нем более 440 квартир. Первые этажи предусмотрены под магазины и сервисы.

Есть интересные решения и среди строящихся объектов, рассказал Сергей Собянин. На Коровинском шоссе, з/у 4/6 в Бескудниковском районе появятся два корпуса, соединенные одноэтажной пристройкой. Их расположение позволит сформировать закрытый двор, защищенный от уличного шума.

Проект комплекса на Тюменской улице, владение 5 в Богородском районе уже стал лауреатом Архитектурной премии Москвы 2026 года. Его выполнят в современном стиле с большим количеством стекла и металла. Корпуса разной этажности образуют каскад, благодаря чему во двор и квартиры будет попадать больше солнечного света.

Сергей Собянин подчеркнул, что все эти архитектурные и строительные решения преследуют одну цель – сделать жизнь москвичей комфортнее, а город более красивым, разнообразным и удобным.

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8 октября 2026, 12:44
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