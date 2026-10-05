"Купил машину, и меня бросили": тяжелобольной Андрей Губин с содроганием раскрыл предательство любимой

Редкое появление культового кумира девяностых на публике обернулось пронзительной исповедью о физических страданиях, предательстве за спиной и абсолютном одиночестве.



Некогда главный "мальчик-бродяга" отечественной эстрады Андрей Губин, чьи зажигательные хиты гремели из каждого приемника огромной страны, продолжает вести отчаянную борьбу за собственную жизнь. В начале двухтысячных артист находился на вершине музыкального Олимпа: стадионы визжали от восторга, а миллионы девушек мечтали о встрече с обаятельным певцом. Однако музыкант неожиданно оборвал блестящую карьеру на самом взлете, наглухо закрылся от внешнего мира и на долгие годы превратился в тень самого себя. Причиной затворничества стала мучительная и неизлечимая левосторонняя прозопалгия лица, превратившая каждый день звезды в сплошную полосу адских болей.

Тем неожиданнее стал его внезапный выход в свет. 30 сентября исхудавший и уставший артист появился на публике, решившись на честный и предельно горький разговор с журналистами. Певец признался, что в его личной жизни царит беспросветная пустота. Последняя попытка обрести тихое семейное счастье закончилась циничным предательством со стороны молодой избранницы. Как только меркантильная пассия получила от тяжелобольного артиста желаемое, она моментально выставила его за дверь.

"Машину купил, и меня бросили. Год назад", — с нескрываемой тоской в голосе бросил Губин, признав, что его щедростью попросту воспользовались ради дорогостоящего автомобиля.

С коллегами по эстрадному цеху музыкант мостов не сжигает, но держит ледяную дистанцию. Звездная тусовка с ее фальшивыми улыбками и ярмаркой тщеславия давно перестала интересовать отшельника. По словам Андрея, у него со всеми ровные приятельские отношения, но впускать кого-то в душу он не намерен. Куда охотнее певец флиртует с простыми симпатичными девушками.