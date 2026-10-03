"Становятся прошлым": женатый на Мизулиной певец SHAMAN заговорил о расставании

Неожиданное признание главного голоса страны о мучительной боли расставания заставило армию его поклонников замереть в тревожном ожидании.

Один из самых востребованных, патриотичных и ярких артистов отечественной сцены Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, вновь приковал к себе всеобщее внимание. Накануне певец заинтриговал многомиллионную аудиторию обещанием раскрыть некую важную тайну. Долго томить публику музыкант не стал: свет увидела его новая пронзительная работа — драматический видеоклип на песню с говорящим названием "Прощай, моя любовь".

Выход композиции артист сопроводил эмоциональным обращением, строки которого многие восприняли как личную исповедь, обнажающую старые душевные раны.

"Есть слова, которые делят жизнь на "до" и "после". Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем уже смирился разум", — с нескрываемой грустью заговорил о расставании исполнитель.

Философские рассуждения музыканта о крушении чувств моментально породили массу кривотолков, ведь за семейной жизнью звезды с замиранием сердца следит вся страна. Впрочем, в реальности у самого артиста на личном фронте царит абсолютная гармония. Уже в ноябре исполнитель отметит первую годовщину официального брака с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Звездные супруги долгое время не афишировали свой союз и лишь минувшим летом решили отпраздновать знаменательное событие: на днях пара устроила закрытое торжество для самого узкого круга близких людей в одном из уютных столичных заведений.

При этом в бытовом плане главный хитмейкер страны до сих пор удивляет фанатов своей феноменальной неприхотливостью. В недавнем откровенном интервью Ярослав признался, что они с Екатериной делят ее жилплощадь, поскольку собственными квадратными метрами в столице он так и не обзавелся. Музыкант признался, что пока просто не может определиться с форматом гнезда — выбрать просторный загородный особняк или роскошную квартиру в центре Москвы.

По словам артиста, в вопросах столичной недвижимости он пока "гол как сокол", предпочитая вкладывать все свои колоссальные гонорары не в бездушный бетон, а в творчество, масштабные декорации и новые грандиозные шоу. Трагический надрыв в свежей песне оказался лишь мастерским сценическим перевоплощением, доказывающим, что даже в абсолютном семейном счастье артист способен тонко чувствовать и передавать драму разбитых сердец.