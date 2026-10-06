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Вторник 6 октября

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Михалкова тайно вышла замуж и родила ребенка от высокопоставленного чиновника

Фото: соцсети
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Дочь Никиты Михалкова стала мамой в третий раз.

Актриса и режиссер Надежда Михалкова стала супругой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. По сообщениям СМИ, регистрацию брака подтвердили в правительстве региона. Также сообщается, что у пары недавно родилась дочь Екатерина.

Крещение малышки прошло в кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. На церемонии присутствовал и дедушка малышки, режиссер Никита Михалков.

Знакомство Михалковой и Кухарука состоялось на кинофестивале "Дух огня" в марте 2025 года. Наследница известной фамилии была в членах жюри, а Руслан, судя по всему, присутствовал на фестивале в рамках служебных обязанностей. В начале 2026-го пару заметили вместе на отдыхе в одном из сочинских отелей, однако официально отношения подтверждены не были.

Ранее губернатор состоял в браке с Анастасией Кухарук, занимавшей пост руководителя юридического отдела управления муниципальных закупок администрации Тюмени. У них двое детей. Судя по информации с сайта мировых судей, развод супруги оформили в июне этого года. Когда же состоялась свадьба Руслана Кухарука и Надежды Михалковой – пока не ясно.

Михалкова ранее также была замужем. С режиссером Резо Гигинеишвили она развелась в 2017 году. В этом союзе у актрисы родились дочь Нина и сын Иван. Паре удалось сохранить отношения после расставания, и дети периодически проводят время с отцом в Грузии.

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6 октября 2026, 13:59
Фото: соцсети
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