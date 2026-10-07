Мясников разрешил заболевшим ОРВИ работать при одном условии

Теледоктор разрушил главный миф о лечении простуды



Доктор Александр Мясников рассказал, когда человек с ОРВИ может не соблюдать строгий постельный режим. По словам врача, заболевшие вполне могут продолжать работать, но только при одном важном условии – делать это нужно из дома, не контактируя с другими людьми.

Знаменитый теледоктор отметил, что само по себе нахождение за компьютером не ухудшает течение вирусной инфекции. Если симптомы легкие и человеку нетрудно выполнять рабочие задачи, это не помешает организму справляться с болезнью.

Главное требование при ОРВИ – не выходить в общественные места и не подвергать риску окружающих. Врач напомнил, что даже обычная простуда может быть очень опасной для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Врач также добавил, что при тяжелом состоянии работать все равно не получится. Высокая температура, сильная слабость и признаки интоксикации сами заставят человека соблюдать режим отдыха.

Специалист напомнил, что организм в большинстве случаев самостоятельно борется с вирусом, а лечение направлено в основном на облегчение неприятных симптомов. Поэтому работа из дома при хорошем самочувствии допустима, но только без контактов с окружающими.

А недавно Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть ряд опасных предметов из детских комнат.

