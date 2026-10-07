Собянин доложил Путину о запуске в Москве гигафабрики тяговых аккумуляторов

Технологическое лидерство невозможно без развития современной энергетики, отметил президент.

В преддверии Дня московской промышленности в столице запустили первый в РФ Московский кластер электробатарей. В церемонии по видеосвязи принял участие российский лидер Владимир Путин. На площадке также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Владимир Путин отметил, что технологическое лидерство невозможно без развития современной энергетики и создания мощных систем накопления энергии. Он призвал государственные корпорации, крупный и малый технологический бизнес, а также стартапы постоянно совершенствовать разработки в этой сфере и как можно шире внедрять новые решения в промышленность.

Новый кластер создается на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и занимает более 34 гектаров. Здесь формируется крупнейшая в стране площадка по выпуску систем накопления электроэнергии. Ожидается, что к 2030 году предприятие сможет обеспечить почти 70% потребности российского рынка в современных аккумуляторах.

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" напомнил, что в московской особой экономической зоне уже работают около 250 высокотехнологичных предприятий. Он подчеркнул, что новый кластер электробатарей станет крупнейшим в России и одним из самых современных в мире. В его состав войдут сразу две гигафабрики.

Первой начала работу гигафабрика "Рэнера", которая будет выпускать тяговые аккумуляторы. В ближайшие месяцы планируется запуск еще одного предприятия по производству литийионных батарей для средств индивидуальной мобильности и систем накопления энергии. Этот проект стал частью большой программы по укреплению технологического суверенитета РФ.

При создании кластера предусмотрели полный жизненный цикл аккумуляторов. После использования, например, в электробусах батареи смогут получить вторую жизнь в качестве накопителей энергии на остановках городского транспорта. Затем их отправят на переработку, где из отработанных аккумуляторов будут извлекать литий, кобальт и никель.