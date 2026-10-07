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Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана

Джиган. Кадр: соцсети
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Семейная "тайна" любящего поскандалить рэпера стала достоянием общественности.

Долгое время вокруг Джигана ходили слухи, что за его успехом стоят влиятельные родственники и серьезные связи семьи. Однако новые детали биографии рэпера показывают совсем другую картину: его родители не были известными чиновниками или крупными бизнесменами. Все оказалось намного проще – жизнь звезде подарили продавщица и моряк.

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что мать артиста Оксана родила его в 17 лет и долгое время занималась торговлей одеждой. При этом музыкант никогда не рассказывал о ней публично и никогда не показывал общие семейные фотографии.

Отец рэпера Александр работал моряком дальнего плавания на круизном лайнере. Именно он привозил сыну зарубежную музыку, которая позже повлияла на его интерес к сцене и будущую карьеру.

При этом в Сети давно обсуждались версии о якобы «мощной родне» Джигана. Некоторые связывали его фамилию и происхождение с влиятельными людьми, однако подтверждений этим слухам найти не удалось.

Отдельные разговоры появились из-за любопытной записи в контактах телефона, о которой стало известно прессе. Однажды отец артиста был обозначен как «брат министра». И на Украине действительно был министр Устименко, но, судя по отчествам, родственной связи между ними нет.

Судя по опубликованным данным, за спиной Джигана нет знаменитых родителей или высокопоставленных родственников. Однако, все не так просто. Кто-то за рэпером, возможно, все-таки стоит. Недавно продюсер Сергей Дворцов подтвердил «Газете.Ru», что у него есть некие покровители. По его словам, это очень влиятельные люди.

А недавно дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2026, 09:20
Джиган. Кадр: соцсети
Telegram-канал «Светский хроник»• Требует проверки

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