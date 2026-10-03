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Земля на грани: 7 из 9 систем жизнеобеспечения планеты вышли из безопасной зоны

Фото сгенерировано ИИ
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Международная группа исследователей представила обновленный доклад о состоянии экосистем Земли в рамках концепции планетарных границ.

Из девяти ключевых природных систем, обеспечивающих стабильность биосферы и климата планеты, семь уже вышли за пределы безопасной для человека зоны.

Что показал экологический аудит

Концепция планетарных границ определяет пороги устойчивости Земли, превышение которых грозит непредсказуемыми и резкими изменениями окружающей среды. Об этом пишет ridlife.ru. Согласно актуальным оценкам ученых, ситуация продолжает ухудшаться.

В зону высокого риска ученые поместили четыре фундаментальных показателя:

  • Изменение климата: рост концентрации парниковых газов и повышение средней глобальной температуры, сопровождающиеся увеличением числа экстремальных погодных явлений.
  • Целостность биосферы: ускорение темпов сокращения биоразнообразия и исчезновение популяций животных и растений.
  • Биогеохимические циклы: глубокое нарушение природных циклов азота и фосфора, связанное с избыточным использованием синтетических удобрений в аграрном секторе.
  • Поступление новых веществ: загрязнение биосферы синтетическими полимерами, микропластиком, пестицидами и устойчивыми химическими соединениями (ПФАС).

Еще три параметра находятся в зоне нарастающего риска (желтый уровень): темпы закисления Мирового океана, использование пресной воды и масштабы трансформации естественных ландшафтов под пахотные земли и урбанизацию. В пределах безопасной зоны пока удерживаются только восстановление стратосферного озонового слоя и средний уровень аэрозольного загрязнения атмосферы.

Риск каскадных изменений

Главное опасение экологов связано с вероятностью достижения критических точек ("точек невозврата"), когда нарушение одной подсистемы вызовет цепную реакцию в других.

Примером может служить экосистема лесов Амазонии: в случае утраты определенного объема лесного покрова массив может потерять способность к самовосстановлению и деградировать до состояния саванны. Подобный процесс приведет к колоссальным выбросам связанного углерода и дополнительно ускорит глобальное потепление. Аналогичные риски несет деградация коралловых рифов, сокращение массы полярных ледников и истощение заболоченных территорий, служащих естественными поглотителями углерода.

Необходимые меры

Авторы доклада подчеркивают, что масштаб проблем требует скорейшего пересмотра природоохранных подходов. Для стабилизации экологической обстановки необходимы не локальные решения, а системные меры: ускорение декарбонизации промышленности, оптимизация сельского хозяйства, снижение объемов химического загрязнения и программы масштабного восстановления природных ландшафтов в течение ближайших лет.

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3 октября 2026, 15:55
Фото сгенерировано ИИ
Ridlife.ru✓ Надежный источник

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