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Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"

Аскольд Запашный. Кадр: соцсети
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Откровения о Джигане показались артисту подлостью.

Аскольд Запашный с неприкрытой ненавистью прошелся по Оксане Самойловой после ее откровений в разговоре с Ксенией Собчак. Дрессировщик усомнился в версии блогера о многолетней тяжелой жизни с Джиганом и заявил, что публично выставлять бывшего мужа тираном спустя годы брака – это подло.

В эфире программы «Звезды сошлись» звезда цирка задался вопросом, почему дамочка оставалась рядом с супругом столько лет, если ситуация действительно была настолько вопиющей. Он заявил, что в таком случае правильнее было бы раньше собрать вещи и уйти. А вот выносить грязное белье семейства на публику после расставания — это очень некрасиво.

«Если ты 14 лет живешь с человеком и не уходишь, а потом выставляешь его в таком свете, это подло. Собирайся и уходи!» — объявил артист.

Скандально известная парочка развелись 1 апреля 2026 года после более чем 13 лет брака. У бывших супругов четверо детей — три дочери и сын.

Грандиозный скандал разразился в октябре. Пресса сообщила, что летом рэпер, находясь в измененном сознании, устроил стрельбу в своем доме и несколько часов держал работников вместе со своими детьми в заложниках. Также утверждалось, что один из охранников получил ранение. После жуткого происшествия рэпер отправился на лечение в Израиль.

В начале октября Самойлова также дала большое интервью Собчак. Она рассказала о неадекватном поведении бывшего мужа и пожаловалась, что долго не решалась на развод из-за страха.

К слову, ранее всплыла пикантная правда о «влиятельных родителях» Джигана.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2026, 09:31
Аскольд Запашный. Кадр: соцсети
Шоу «Звезды сошлись»✓ Надежный источник

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