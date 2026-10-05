Многовековой ледяной панцирь на краю планеты дал глубокую трещину.



В Арктике проснулась смертоносная "бомба", готовящая Земле адское пекло. В мерзлых грунтах тысячелетиями накапливался органический углерод — остатки древней растительности и фауны, законсервированные отрицательными температурами. Однако в результате глобального потепления вечная мерзлота начинает оттаивать, высвобождая законсервированные объемы парниковых газов. Об этом сообщает портал ridlife.ru со ссылкой на актуальные климатические исследования.

Высвобождение углерода и активность бактерий

По оценкам климатологов, в мерзлых толщах Сибири, Аляски и северных территорий Канады содержится значительно больше органического углерода, чем в современной земной атмосфере. Поскольку Арктика прогревается в два-три раза быстрее, чем планета в среднем, глубина сезонного протаивания грунтов ежегодно увеличивается. Это активизирует почвенные микроорганизмы.

Бактерии начинают перерабатывать оттаявшую органику, запуская естественные процессы разложения. В аэрируемых сухих почвах в результате жизнедеятельности микробов выделяется диоксид углерода (CO₂). В заболоченных же низинах и термокарстовых озерах при дефиците кислорода разложение идет по метановому пути. Метан обладает в десятки раз более высоким потенциалом глобального потепления на столетнем отрезке, чем углекислый газ, что делает этот фактор особенно значимым.

Механизм положительной обратной связи

Долгое время полярные тундры функционировали преимущественно как природные стоки углерода: растительность улавливала его в процессе фотосинтеза, после чего биомасса консервировалась в мерзлоте. В последние годы в ряде регионов этот баланс сместился, и экосистемы стали чистыми источниками эмиссии газов в атмосферу.

Формируется петля положительной обратной связи: рост температур приводит к оттаиванию грунтов, микробное дыхание увеличивает концентрацию парниковых газов, а возросший парниковый эффект дополнительно нагревает приземные слои воздуха. Этот процесс носит долгосрочный и труднообратимый характер: начавшееся разложение в оттаявших слоях почвы продолжается на протяжении десятилетий.

Оценки температурного эффекта к концу века

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, климатологи объединили модели деградации вечной мерзлоты, гидрологических изменений болот и озер, а также участившихся лесных пожаров в таежной зоне.

По расчетам ученых, совокупный вклад этих природных факторов может добавить к глобальной средней температуре от 0,2 до 0,4 градуса Цельсия к концу XXI столетия. Это эквивалентно увеличению ожидаемого антропогенного потепления на 20–30 процентов. Данный природный механизм может заметно снизить эффективность международных программ по сокращению промышленных выбросов.

Специалисты отмечают, что изменения в криосфере будут нарастать постепенно, растягиваясь на поколения. Итоговые масштабы высвобождения углерода из мерзлоты напрямую зависят от динамики глобальных антропогенных эмиссий: чем раньше удастся стабилизировать техногенные выбросы, тем меньшая доля мерзлых грунтов будет вовлечена в процессы деградации.