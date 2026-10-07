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Среда 7 октября

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С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев

С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев
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В Московской области с 2013 года в рамках экологических акций высадили около 17 млн деревьев на площади более 5 тыс. га, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

«Два раза в год мы проводим такие акции. Начиная с 2013 года в них приняло участие полмиллиона человек», – отметил Алексей Ларькин.

В 2026 году в регионе планируют восстановить около 900 га леса и высадить более 3 млн сеянцев.

Посадочный материал выращивают в подмосковных питомниках. В частности, в Дмитровском лесном питомнике этим летом посеяли около 500 тыс. семян ели.

Леса занимают 42% территории Московской области. В регионе восстанавливают участки, пострадавшие от болезней и вредителей, а также проводят санитарные рубки и уход за молодыми насаждениями.

«Мы проводим санитарные рубки», — пояснил участковый лесничий Крюковского лесничества Александр Русаков, отметив, что удаление сухих и больных деревьев необходимо для безопасности людей, сохранения леса и снижения пожарных рисков.

Работы по лесовосстановлению в Московской области проводятся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».

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