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Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру

Игорь Лавров. Фото: Барселон Испанович. Собственная работа/wikimedia.org
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Знаменитость вне себя от горя.

81-летний композитор Игорь Лавров оказался в очень неприятной ситуации. Музыкант заявил, что лишился московской квартиры стоимостью около 50 миллионов рублей — имущество было переписано на его супругу.

В прессе со ссылкой на дочь знаменитости пишут, что после появления в жизни жены Гульнары другого мужчины ситуация в звездном семействе пошла под откос. Наследница композитора утверждает, что отец мог находиться под воздействием психотропных препаратов, когда подписывал документы и оформлял передачу имущества супруге.

Сообщается, что пожилая знаменитость заключил брачный договор и передал жене все свое нажитое добро. Когда музыкант вернулся в Россию из Венесуэлы, где проживал с супругой, дочь проверила финансовые счета и обнаружила, что пенсионные накопления примерно на 4 миллиона рублей таинственным образом испарились.

Кроме того, выяснилось, что квартира на Кожуховской улице была переоформлена на супругу. Сам композитор заявил, что не помнит обстоятельств сделки и не понимает, как именно передал недвижимость.

Сейчас звезда пытается оспорить брачный договор в суде. Интересы его супруги представляет тот самый мужчина, которого дочь артиста называет ее новым возлюбленным. В свою очередь, обогатившаяся женщина утверждает, что обвинения беспочвенны, а дочь якобы препятствует ее общению с мужем.

Игорь Лавров — профессор кафедры фортепиано университета искусств в Каракасе, его ученики становились победителями международных конкурсов.

К слову, ранее стало известно, что Михалкова тайно вышла замуж.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2026, 15:27
Игорь Лавров. Фото: Барселон Испанович. Собственная работа/wikimedia.org
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