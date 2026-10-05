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"Это страшный сон": нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода

Анна Шукшина. Фото: НТВ / &quot;Звезды сошлись&quot;
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Роскошная жизнь в элитных апартаментах знаменитой бабушки обернулась для звездной наследницы беспросветной нищетой и леденящей кровь разлукой с единственным ребенком.

В легендарном семействе Шукшиных разгорелась очередная душераздирающая драма, вышедшая далеко за пределы кулуарных споров о наследстве. 37-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна, известная публике своим радикальным увлечением бодибилдингом и мускулистым телом, оказалась у разбитого корыта. Еще недавно девушка наслаждалась абсолютным бытовым комфортом: вместе с супругом Константином она жила в роскошной четырехкомнатной квартире своей знаменитой бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка тогда с гордостью хвасталась, что у внучки есть личная домработница, няня для ребенка, а ее семейный быт устроен по высшему разряду.

Однако красивая сказка рассыпалась как карточный домик. Брак дал трещину и закончился болезненным разводом, после которого Анна мгновенно ощутила всю тяжесть финансового дна. Скромных тренерских гонораров в фитнес-клубе катастрофически не хватало на жизнь и обеспечение маленького ребенка. Оказавшись в безвыходном тупике, внучка Василия Шукшина пошла на отчаянный шаг: элитное жилье бабушки сдала чужим людям, сама перебралась в дешевую съемную конуру на окраине, а 11-летнего сына Вячеслава отдала на воспитание бывшему мужу, не потянув материнские расходы.

Эта вынужденная уступка обернулась для матери настоящей трагедией. Бывший супруг наглухо заблокировал доступ к мальчику. Теперь Анна вынуждена унижаться в судах, вымаливая хоть несколько минут общения с собственным ребенком. В эфире провокационного ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ мускулистая спортсменка не смогла сдержать слез, признавшись, что экс-избранник превратил ее жизнь в сущий ад и запрещает даже короткие телефонные звонки.

"Это какой-то страшный сон! Последняя наша встреча была в начале этого года прямо в суде — буквально на полминутки. Я успела подойти к нему, крепко обняла и шепнула на ушко, что я его очень сильно люблю. Полноценно я видела сына целый год назад. Я боюсь всего! Это самое мерзкое, отвратительное подвешенное состояние, когда ты не знаешь, что будет завтра. Мы ждем результатов психологической экспертизы. Я держу кулачки, чтобы специалисты наконец увидели: бывший муж абсолютно не в адеквате", — эмоционально высказалась Шукшина.

Однако у бывшего супруга своя жестокая правда. Мужчина подал встречный иск, намереваясь навсегда лишить Анну родительских прав и оградить сына от ее влияния. Экс-муж публично клеймит дочь актрисы, заявляя, что она является худшим примером для подрастающего мальчика. По его мнению, Анна променяла материнский долг на бесконечные походы по скандальным телешоу и фанатичное тягание железа в спортзале ради горы мышц.

Пока судебные психологи готовят экспертные заключения, знаменитая семья Шукшиных продолжает публично стирать свое грязное белье на глазах у всей страны. Дочь прославленной актрисы рискует навсегда потерять связь с наследником, заплатив страшную цену за попытку вырваться из-под опеки звездного клана.

Шоу-бизнес в Telegram

5 октября 2026, 16:31
Анна Шукшина. Фото: НТВ / "Звезды сошлись"
НТВ / "Звезды сошлись"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria

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