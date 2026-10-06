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Вторник 6 октября

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Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году

Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году
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В 2026 году участниками федерального проекта "Производительность труда" в Московской области стали более 70 предприятий. Общее число компаний региона в проекте достигло 400, сообщила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, юбилейным участником стало серпуховское предприятие «ВиолетПласт», выпускающее товары для дома из пластика и металла. В проекте также участвуют компании промышленного, логистического, туристического и сервисного профиля.

«Число участников проекта продолжает расти», – отметила Екатерина Зиновьева.
По её словам, на предприятиях, внедривших инструменты бережливого производства, выработка в среднем выросла на 57%, время протекания процессов сократилось на 34%, объем незавершенного производства – на 32%.

Оператором проекта в регионе выступает Региональный центр компетенций. Специалисты центра помогают предприятиям находить узкие места и повышать эффективность за счет внутренних резервов.

Федеральный проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

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6 октября 2026, 19:38
Дни.ру✓ Надежный источник

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