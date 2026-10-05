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Понедельник 5 октября

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Ни в коем случае не ешьте это 5 октября: грозит страшной карой и потерей достатка

Фото: magnific.com
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Один запретный продукт на тарелке в эти осенние сутки способен навлечь на семью несмываемое проклятие и навсегда перекрыть денежный поток.

Православные верующие 5 октября чтят память святого пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского. В народном календаре этот день прозвали днем Фоки и Ионы, Фокой Ветроградарем или Листодером. Название говорит само за себя: в начале октября начинались яростные порывистые ветры, которые безжалостно срывали с деревьев последнюю листву. В сознании наших предков эта дата разделяла осень на золотую и предзимнюю — холодную, сырую и полную невидимых угроз.

Память о чреве кита и страшная кара

Главный и самый строгий запрет 5 октября связан с личностью пророка Ионы. По библейскому преданию, святой провел трое суток во чреве гигантского морского чудовища, моля Всевышнего о пощаде и спасении. В память об этих страданиях на Руси действовало железное табу.

В день Ионы категорически запрещалось ловить, покупать, разделывать и употреблять в пищу любую рыбу. Под строжайший запрет попадали рыбные пироги, уха, сушеная и соленая речная добыча. Подать рыбу на стол 5 октября считалось страшным святотатством и плевком в память святого. Предки искренне верили, что нарушитель запрета накличет на себя тяжелейшие болезни горла и желудка, рискует подавиться костью или утонуть при первой же поездке по воде. Семья ослушника рисковала впасть в затяжную нищету, потеряв все скопленные за лето средства.

Фока Листодер и тайная сила осины

Второго святого дня — мученика Фоку — считали могущественным покровителем от пожаров и защитником утопающих. Одновременно с этим крестьяне с огромным почтением относились к стихии воздуха. Считалось, что ветер 5 октября обладает магической силой. Ругаться на бурю, плевать против ветра или чертыхаться на сквозняке строго запрещалось — верили, что за это человека может разбить паралич или настигнет лицевая немота.

В этот рубежный день крестьяне проводили мощный защитный обряд с использованием осины. Люди знали, что с наступлением холодов активизируется нечистая сила: по деревням начинают рыскать злые духи и осенние болезни-лихорадки, стремясь пробраться в теплые избы. Чтобы выстроить непреодолимую стену, хозяева отправлялись на опушку, срезали крепкие осиновые ветки или обтесывали колья. Их втыкали по углам двора, у калитки и около порога хлева. Считалось, что осиновый щит парализует злых сущностей, не позволяя им навести мор на скотину и сглазить домочадцев.

Строгие запреты: чего нельзя делать 5 октября

Чтобы не растерять накопленное благополучие и сохранить здоровье, славяне придерживались проверенных правил:

  • Категорически запрещено есть и готовить рыбу. Нарушение этого правила сулит тяжелую расплату и финансовый крах.
  • Нельзя рубить и ломать осины без надобности. Осину разрешалось использовать только для защитных оберегов; пустое уничтожение дерева сулило вечную печаль в семье.
  • Запрещено спать до полудня и бездельничать. Святой Фока ценит трудолюбие. Того, кто проведет день на печи, всю зиму будут преследовать убытки и пустой амбар.
  • Нельзя ссориться на перекрестках и стоять на них после заката. В народе верили, что осенний ветер крутит на дорожных развилках нечисть, способную забрать душевный покой.
  • Запрещено хвастаться своими победами и покупками. Слишком громкие похвалы привлекут завистливый глаз, и вы быстро лишитесь предмета своей гордости.

Приметы погоды на 5 октября

Поведение природы в день Листодера давало предельно четкий прогноз на предстоящие зимние месяцы:

  • Если с берез еще не опали все листья — снег ляжет очень поздно, а настоящая зима задержится.
  • Если на соснах и елях мало шишек — зима окажется мягкой, с частыми оттепелями.
  • Клен сбросил почти всю крону — суровые морозы ударят уже через несколько недель.
  • Утренний туман быстро рассеивается под лучами солнца — впереди несколько ясных и сухих дней.
  • Луна на ночном небе кажется мутной и красноватой — ждите скорого затяжного ненастья и штормового ветра.

Сны, увиденные в ночь на 5 октября, считаются предупреждающими. Они показывают скрытые материальные ловушки и подсказывают, где именно вы рискуете допустить финансовый просчет. Начните утро с добрых мыслей, наведите порядок в делах — и этот день пройдет под знаком защиты и созидания.

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5 октября 2026, 00:09
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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