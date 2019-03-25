Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
По ее признанию, она "агрессивно противилась"
участию Зеленского в президентской гонке. "Потому что это очень тяжелый
проект – даже не проект, другое направление в жизни", – заявила супруга
актера в интервью телеканалу ICTV.
Женщина отметила, что изначально была в курсе намерений супруга, однако в "лишнюю информацию" ее старались не посвящать. Тем не менее, призналась Зеленская, с выбором мужа она смирилась.
По ее словам, когда она поняла, что назад дороги нет, то постаралась успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала она. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, она все равно пока не готова.
Участие Зеленского в предвыборной гонке стало неожиданностью для многих украинцев. Человек, никогда не имевший дело с политикой, вдруг замахнулся на главный государственный пост.
Многие задаются вопросом: быть может, комику не стоило даже начинать борьбу за президентский пост? В недавнем интервью сам Зеленский признался, что хотел отказаться от выборов в пользу музыканта Святослава Вакарчука.
Несмотря на критику, юморист находится на пике популярности. За неделю до президентских выборов на Украине – 2019 его рейтинг составляет около 30%. Эксперты полагают, что у Зеленского есть реальные шансы возглавить страну.
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