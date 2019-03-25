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Политика

Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Президентские выборы на Украине внесли разлад в семью лидера предвыборной гонки, актера Владимира Зеленского. Политические амбиции юмориста не вдохновили его супругу, Елену Зеленскую. Она выступила резко против авантюры мужа. 
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По ее признанию, она "агрессивно противилась" участию Зеленского в президентской гонке. "Потому что это очень тяжелый проект – даже не проект, другое направление в жизни", – заявила супруга актера в интервью телеканалу ICTV.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Женщина отметила, что изначально была в курсе намерений супруга, однако в "лишнюю информацию" ее старались не посвящать. Тем не менее, призналась Зеленская, с выбором мужа она смирилась.

По ее словам, когда она поняла, что назад дороги нет, то постаралась успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала она. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, она все равно пока не готова.

Участие Зеленского в предвыборной гонке стало неожиданностью для многих украинцев. Человек, никогда не имевший дело с политикой, вдруг замахнулся на главный государственный пост.

Многие задаются вопросом: быть может, комику не стоило даже начинать борьбу за президентский пост? В недавнем интервью сам Зеленский признался, что хотел отказаться от выборов в пользу музыканта Святослава Вакарчука.

Несмотря на критику, юморист находится на пике популярности. За неделю до президентских выборов на Украине – 2019 его рейтинг составляет около 30%. Эксперты полагают, что у Зеленского есть реальные шансы возглавить страну. 

Автор: Иван Поляков25 марта 2019, 12:24

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