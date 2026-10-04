Что загадать на Новый год, если прошлогодние желания не сбылись

В конце декабря хочется верить, что впереди все сложится лучше. Но как быть с тем, что не получилось в уходящем году?

Попробуйте достать прошлогодний список желаний. Если вы его, конечно, не сожгли под бой курантов. Наверняка там найдется что-то, до чего так и не дошли руки. Поездка, которую откладывали. Работа, которую собирались сменить. Обещание больше времени проводить с семьей.

Смотреть на такой список бывает обидно. Год прошел, а вы опять не сделали чего-то важного. И теперь, прежде чем загадывать новое, хочется выяснить отношения с собой.

Я бы с этого не начинал. Мы и без Нового года умеем перечислять свои недостатки. Лучше разобраться, каким этот год был на самом деле. Не только по списку, составленному двенадцать месяцев назад.

Что вы все-таки сделали

Когда мы подводим итоги длительной работы в группе, я прошу участников вспомнить, с чем они пришли. Потом смотрим, как менялся запрос, что получилось и благодаря чему. Меня интересует, что помогало человеку в трудные моменты, какие свои качества он обнаружил, на что теперь может опереться.

Собственный год можно рассмотреть так же. Допустим, вы хотели сменить работу, но остались на прежнем месте. При этом научились обсуждать оплату и перестали регулярно оставаться после рабочего дня. В первоначальном списке таких пунктов могло не быть. А в вашей жизни эти изменения есть.

Или собирались больше общаться с ребенком. Если мерить только количеством совместных выходных, результат может показаться скромным. Но, возможно, вы стали реже читать ему нотации и чаще слушать. Это тоже стоит заметить, прежде чем выносить себе оценку за год.

Не надо превращать любую неудачу в достижение. Если что-то не получилось, так и запишите. Но рядом вспомните, чем еще был наполнен год. Что вы начали, чему научились, что сумели сохранить в непростых обстоятельствах. Посмотрите фотографии, переписку, календарь: они помогут восстановить события, которые уже успели забыться.

А затем спросите себя: что мне помогло? Поддержка близкого человека, настойчивость, умение вовремя остановиться? Ответ пригодится в следующем году гораздо больше, чем очередное обещание собраться и стать лучше.

За что можно поднять бокал

С празднованием у нас иногда странные отношения. Большой успех отметить еще можно. Все остальное вроде бы само собой разумеется. Закончил обучение? Давно пора. Решил трудный вопрос? На его месте уже три новых. Радоваться некогда.

Так можно провести несколько лет, за которые многое изменится, а ощущения, что вы хоть чего-то добились, не появится. Вы успеваете обесценить сделанное раньше, чем порадуетесь ему.

Поэтому я предлагаю перед праздником назвать несколько вещей, за которые вы готовы себя похвалить. Конкретно, без необходимости произносить торжественную речь. "Я доделал то, что долго откладывал". "Я наконец попросил помощи". "Мы с мужем начали разговаривать о том, что раньше замалчивали".

И отметить это так, как вам приятно. Сходить куда-то вместе, приготовить любимую еду, позвать друзей. Можно и просто сказать за столом человеку рядом: "Спасибо, что ты был со мной в этом году", Иногда именно такой разговор запоминается сильнее всего праздничного вечера.

Если год был тяжелым, радость не нужно из себя выдавливать. Потери и разочарования остаются потерями и разочарованиями. Но вы вправе выбрать праздник, который сейчас вам подходит: большой и шумный или совсем тихий. И не отчитываться за свое настроение перед теми, кому хочется веселиться.

А чего хочется вам

Список на следующий год легко заполнить приличными пожеланиями: здоровье, деньги, развитие, путешествия. Только за этими словами пока мало что видно. Например, больше денег нужны для спокойствия, для интересного дела или чтобы наконец почувствовать себя успешнее кого-то из знакомых? Планы в каждом случае будут разными.

В работе с желаниями я использую такое упражнение: сначала записать двадцать желаний. Затем отложить десять, с которыми сейчас можно подождать. Из оставшихся выбрать пять и расставить их по важности.

Двадцать — не волшебное число. Просто короткий список легко составить из привычных ответов. Когда пишешь дальше, приходится задуматься. Вспоминается что-то давно забытое, появляются желания, которые казались несерьезными или слишком смелыми. Кому-то хочется учиться, а кому-то — перестать учиться всему подряд и попробовать применить то, что уже умеет.

Сначала запишите все, что приходит в голову. Проверять бюджет и расписание будете потом. Лучше даже вернуться к списку на следующий день: что-то останется важным, что-то уже не будет так занимать.

Когда выберете пять главных желаний, посмотрите, нашлось ли среди них место тому, чего вы весь год от себя требовали. Может оказаться, что цель по-прежнему ваша. А может, вы давно пытаетесь выполнить чужое пожелание о том, как вам следует жить.

Как желание становится планом

Загадывать желание под куранты можно с удовольствием. В этом есть игра, ожидание, возможность помечтать. Я не вижу причины отказываться от такой традиции. Но разобраться со своим желанием лучше заранее: в новогоднюю полночь для этого маловато времени.

Возьмем "хочу больше свободы". Что именно должно измениться? Вы хотите выбирать работу, освободить вечера от звонков, переехать, перестать соглашаться на все, о чем вас просят? Пока это неясно, можно долго мечтать и не понимать, с чего начать.

Постарайтесь приблизить желаемое к реальности. Если хотите машину, узнайте о ней больше, сходите на тест-драйв. Если интересует другая профессия, поговорите с человеком, который в ней работает. Возможно, желание станет сильнее. Возможно, вы поймете, что представляли себе все иначе, и захотите другого. Хорошо узнать это до того, как потратите год на достижение цели.

Отдельный вопрос — желания, в которых участвуют близкие. "Хочу, чтобы муж стал внимательнее" — понятное желание, но нельзя составить план перемен за другого человека. Вы можете объяснить, какого внимания вам не хватает, предложить что-то делать вместе, выслушать его. А дальше многое будет зависеть от того, готовы ли вы оба участвовать.

Когда желание стало понятнее, выберите первый шаг. Поинтересоваться условиями обучения, обсудить отпуск, назначить встречу, открыть документ и начать писать. Желательно сразу решить, когда вы это сделаете. И кто сможет помочь, если возникнут трудности.

Не пытайтесь прожить год за январь

В декабре легко поверить, что с первого числа у вас появятся и силы, и свободное время. На этой вере можно составить впечатляющий план. Но выполнять его придется в своей обычной жизни, где есть работа, семья и дни, когда ничего особенно не хочется.

Учтите это заранее. Выберите столько задач, сколько сможете выдержать, и договоритесь с собой, когда вернетесь к плану. Через месяц можно посмотреть, что удалось, где нужна помощь, что придется отложить. Запросы меняются по мере работы, и годовой план тоже можно пересматривать.

Перед праздником попробуйте выделить пару спокойных вечеров. В один оглянитесь на год: вспомните сделанное, признайте то, что не получилось, поблагодарите тех, кто помогал. В другой запишите желания и выберите, чем хотите заняться дальше.

Тогда в новогоднюю ночь будет проще понять, за что поднять бокал и чего пожелать себе. А первый шаг к этому желанию можно сделать даже до января. Если уже понятно, что вам нужно, зачем ждать курантов?