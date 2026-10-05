В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках

Чат-бот "Парковый гид Подмосковья" запустили в Московской области для поиска информации о парках, маршрутах, мероприятиях и объектах инфраструктуры, сообщили в Минкультуры и туризма региона.

«Сервис доступен в VK и мессенджере MAX. С его помощью можно выбрать парк, узнать режим работы и правила посещения, найти входы, кафе, беседки и спортивные площадки, а также информацию о достопримечательностях», – сказано в сообщении пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области.

В «Парковом гиде» размещены готовые прогулочные маршруты с указанием протяженности и ссылками на Яндекс.Карты. Пользователи также могут посмотреть афишу ближайших мероприятий и перейти на официальные страницы парков в VK и MAX.

Отдельный раздел посвящен объектам, доступным для бронирования. Бот позволяет найти павильоны, коворкинги, камерные залы, мангальные зоны и другие пространства и перейти к их бронированию на портале «Парки Подмосковья».

Сервис распознает запросы в свободной форме и определяет парк по названию.

Информация о территориях и мероприятиях обновляется на основе данных официального портала «Парки Подмосковья».