Собянин поблагодарил Путина за неоценимый вклад в развитие Москвы

Столичный градоначальник поздравил президента с днем рождения.

Глава столицы РФ Сергей Собянин поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения в своем канале в мессенджере "Макс".

Мэр Москвы отметил, что с именем главы государства связаны важнейшие достижения страны в укреплении суверенитета и безопасности, развитии экономики и соцсферы, а также в повышении качества жизни россиян.

"С Вашим именем навсегда связаны крупнейшие достижения в укреплении суверенитета и безопасности, развитии экономики и социальной сферы, повышении качества жизни граждан", – написал он.

Столичный градоначальник также поблагодарил президента за постоянное внимание к вопросам Москвы и подчеркнул его значительный вклад в развитие столицы.