Не смейте открывать кошелек: почему 6 октября грозит вечной нищетой

Одно случайное сетование на тяжелую жизнь в эти загадочные осенние сутки способно намертво привязать к человеку череду горьких потерь.



Православные верующие 6 октября вспоминают Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также чтят память святой мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской. В славянском народном месяцеслове этот день закрепился под тревожным и красноречивым названием — Ираида Спорная. В сознании наших предков эта дата обладала сложной, непредсказуемой энергетикой. Считалось, что 6 октября сама судьба вступает с человеком в яростный спор, испытывая его на стойкость, терпение и силу духа перед надвигающимися зимними холодами.

Прозвище "Спорная" день получил не случайно. Крестьяне верили, что в эти сутки можно попытаться "переспорить" собственную долю и узнать, скоро ли закончится полоса неудач. Те, кто оказался на грани разорения или застрял в череде семейных неурядиц, совершали тайный обряд на слиянии двух рек.

Человек приходил на берег с двумя одинаковыми кувшинами, зачерпывал воду из каждого потока и приносил сосуды в дом. Затем оставалось лишь наблюдать: если вода быстрее испарялась из кувшина с более тихой реки, это сулило долгое безденежье, нужду и пустые закрома. Если же быстрее пустел сосуд с бурлящей водой, славяне облегченно выдыхали — это означало, что финансовые беды совсем скоро отступят, уступив место сытой и благополучной жизни.

Главным кулинарным оберегом дня считались традиционные ржаные "наливушки". Хозяйки замешивали пресное тесто, раскатывали тонкие лепешки, выкладывали сверху толченый вареный картофель и щедро заливали начинку смесью из яиц, молока и домашнего сливочного масла. Ароматная выпечка прямо из печи символизировала солнце, сытость и защиту очага. Отведать горячую наливушку за общим столом означало запечатать дом от зимних морозов и голода.

Страшные запреты: как не умножить свои беды 6 октября

Энергетический баланс дня Ираиды Спорной невероятно хрупок. Одно неверное движение способно разрушить гармонию и лишить семью последних средств к существованию.

Категорически запрещено пересчитывать свои беды, горести и долги. Главная заповедь предков на 6 октября гласит: "Кто свои беды считает, тот их удваивает". Тот, кто станет жаловаться на судьбу, плакаться в жилетку соседям или перебирать вслух прошлые обиды, рискует навлечь на себя такое количество несчастий, с которым не справится до конца дней.

Нельзя пересчитывать мелочь и заглядывать в кошелек после заката. Пустой звон монет в темное время суток отпугивает денежный поток. Финансовые вопросы лучше отложить на светлое время.

Запрещено давать деньги в долг и делиться солью. Вместе с купюрами или горстью соли вы добровольно отдаете чужим людям мир и финансовую стабильность своего жилища.

Нельзя ссориться супругам и выяснять отношения. Всякий конфликт, вспыхнувший на Ираиду Спорную, может перерасти в хроническую вражду и привести к скорому и болезненному разводу.

Запрещено оставлять дом неприбранным. Щели в окнах и дверях 6 октября старались наглухо законопатить, чтобы сквозь них в жилье не проникли осенние болезни-лихорадки.

Приметы природы: о чем предупреждает октябрь

Наблюдения за поведением птиц и растений 6 октября давали точнейший ориентир на предстоящую зиму:

Если сорные травы и бурьян выросли необычайно высокими — зимой наметет колоссальные сугробы.

Петух внезапно запел посреди ночи или стоит во дворе на одной ноге — ждите скорого ненастья, промозглого дождя и сильного ветра.

В лесу уродилось мало грибов, но много орехов — зима будет затяжной, суровой и трескучей.

Журавли уже полностью покинули родные болота и улетели на юг — золотая осень подошла к концу, впереди первые заморозки.

Утренний иней на траве предвещает ясную, сухую и комфортную погоду на ближайшие дни.

Сновидения в ночь на 6 октября имеют особое предостерегающее значение. Они без прикрас обнажают ваши внутренние сомнения, комплексы и подсказывают, где именно кроется ошибка в текущих делах. Встретьте этот рубежный день со сдержанным достоинством, простите обидчиков, откажитесь от уныния — и мудрая Ираида поможет вам обойти стороной любые житейские бури.