Не смейте открывать кошелек: почему 6 октября грозит вечной нищетой

Православные верующие 6 октября вспоминают Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также чтят память святой мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской. В славянском народном месяцеслове этот день закрепился под тревожным и красноречивым названием — Ираида Спорная. В сознании наших предков эта дата обладала сложной, непредсказуемой энергетикой. Считалось, что 6 октября сама судьба вступает с человеком в яростный спор, испытывая его на стойкость, терпение и силу духа перед надвигающимися зимними холодами.
Прозвище "Спорная" день получил не случайно. Крестьяне верили, что в эти сутки можно попытаться "переспорить" собственную долю и узнать, скоро ли закончится полоса неудач. Те, кто оказался на грани разорения или застрял в череде семейных неурядиц, совершали тайный обряд на слиянии двух рек.
Человек приходил на берег с двумя одинаковыми кувшинами, зачерпывал воду из каждого потока и приносил сосуды в дом. Затем оставалось лишь наблюдать: если вода быстрее испарялась из кувшина с более тихой реки, это сулило долгое безденежье, нужду и пустые закрома. Если же быстрее пустел сосуд с бурлящей водой, славяне облегченно выдыхали — это означало, что финансовые беды совсем скоро отступят, уступив место сытой и благополучной жизни.
Главным кулинарным оберегом дня считались традиционные ржаные "наливушки". Хозяйки замешивали пресное тесто, раскатывали тонкие лепешки, выкладывали сверху толченый вареный картофель и щедро заливали начинку смесью из яиц, молока и домашнего сливочного масла. Ароматная выпечка прямо из печи символизировала солнце, сытость и защиту очага. Отведать горячую наливушку за общим столом означало запечатать дом от зимних морозов и голода.
Страшные запреты: как не умножить свои беды 6 октября
Энергетический баланс дня Ираиды Спорной невероятно хрупок. Одно неверное движение способно разрушить гармонию и лишить семью последних средств к существованию.
- Категорически запрещено пересчитывать свои беды, горести и долги. Главная заповедь предков на 6 октября гласит: "Кто свои беды считает, тот их удваивает". Тот, кто станет жаловаться на судьбу, плакаться в жилетку соседям или перебирать вслух прошлые обиды, рискует навлечь на себя такое количество несчастий, с которым не справится до конца дней.
- Нельзя пересчитывать мелочь и заглядывать в кошелек после заката. Пустой звон монет в темное время суток отпугивает денежный поток. Финансовые вопросы лучше отложить на светлое время.
- Запрещено давать деньги в долг и делиться солью. Вместе с купюрами или горстью соли вы добровольно отдаете чужим людям мир и финансовую стабильность своего жилища.
- Нельзя ссориться супругам и выяснять отношения. Всякий конфликт, вспыхнувший на Ираиду Спорную, может перерасти в хроническую вражду и привести к скорому и болезненному разводу.
- Запрещено оставлять дом неприбранным. Щели в окнах и дверях 6 октября старались наглухо законопатить, чтобы сквозь них в жилье не проникли осенние болезни-лихорадки.
Приметы природы: о чем предупреждает октябрь
Наблюдения за поведением птиц и растений 6 октября давали точнейший ориентир на предстоящую зиму:
- Если сорные травы и бурьян выросли необычайно высокими — зимой наметет колоссальные сугробы.
- Петух внезапно запел посреди ночи или стоит во дворе на одной ноге — ждите скорого ненастья, промозглого дождя и сильного ветра.
- В лесу уродилось мало грибов, но много орехов — зима будет затяжной, суровой и трескучей.
- Журавли уже полностью покинули родные болота и улетели на юг — золотая осень подошла к концу, впереди первые заморозки.
- Утренний иней на траве предвещает ясную, сухую и комфортную погоду на ближайшие дни.
Сновидения в ночь на 6 октября имеют особое предостерегающее значение. Они без прикрас обнажают ваши внутренние сомнения, комплексы и подсказывают, где именно кроется ошибка в текущих делах. Встретьте этот рубежный день со сдержанным достоинством, простите обидчиков, откажитесь от уныния — и мудрая Ираида поможет вам обойти стороной любые житейские бури.