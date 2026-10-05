Жалкое зрелище на глазах у британцев сорвало последние остатки аристократического лоска с беглого герцога.

Ободранный и потерянный принц Гарри вызвал оторопь своим жалким видом, перечеркнув годы работы стилистов и пиарщиков королевского дома. Очередной официальный визит младшего сына британского монарха на родину обернулся для него оглушительным позором и волной неприкрытого сочувствия пополам с брезгливостью. Герцог Сассекский появился в стенах академии Ninestiles в Бирмингеме, рассчитывая очаровать юное поколение демократичным стилем и завоевать любовь соотечественников. Однако вместо сияющего и уверенного в себе джентльмена из Букингемского дворца перед ошарашенными детьми и учителями предстал изможденный мужчина в мятой одежде, со всклокоченными волосами и потухшим взглядом, словно спавший на лавочке в городском парке.

Позорный образ моментально взорвал социальные сети. Фотографии и видеокадры со встречи в Бирмингеме повергли британцев в настоящий шок. Общественность не стала подбирать деликатных выражений: комментаторы в пух и прах разнесли запущенный, неряшливый вид 40-летнего Гарри, сочтя его выходку верхом неуважения к учебному заведению. Публика единодушно пришла к выводу, что за катастрофической переменой во внешности некогда лощеного принца стоит разрушительное влияние его властной супруги Меган Маркл.

"Она его просто уничтожила и раздавила", "От принца осталась одна бледная тень, на него больно смотреть", — эмоционально констатировали пользователи.

Провал визита подтвердили и маститые эксперты. Известный королевский биограф Роберт Джобсон в эфире YouTube-подкаста The Royalis открыто назвал мероприятие на редкость странным, неловким и провальным. По словам биографа, школьники откровенно скучали и не скрывали разочарования: растерянный, дерганый принц больше напоминал человека на грани нервного срыва, чем представителя великой правящей династии.

Оправданием столь запущенного и подавленного состояния принца стал тяжелейший удар, который на днях нанес по Сассекским венценосный отец. Король Карл III прислал мятежным супругам ледяное официальное послание, растоптавшее их последние иллюзии. Монарх сухо подтвердил их статус обычных "частных лиц" и наглухо закрыл перед ними двери во дворец, лишив права когда-либо исполнять монаршие обязанности.

Но если раздавленный Гарри с горя перестал следить за собой, то его амбициозная жена продолжает идти напролом. Меган Маркл уже заявила, что намерена сколотить собственную светскую свиту в Англии, демонстративно наплевав на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которых она винит во всех бедах. И пока экс-актриса строит наполеоновские планы по завоеванию британского бомонда, ее супруг окончательно потерял королевскую стать, превратившись в посмешище для всей нации.