Клео.ру запустил конструктор модных образов

Понравилось платье в интернет-магазине, но совершенно непонятно, как оно будет смотреться именно на вас? Теперь это можно проверить хотя бы виртуально.

На Клео.ру заработал конструктор «Модный образ», где ИИ-стилист помогает примерять одежду и экспериментировать со внешностью по фотографии.

Для примерки вещи понадобятся два снимка: собственное фото и изображение одежды. После этого можно выбрать направление или написать пожелание своими словами. ИИ соберет визуальный вариант, по которому уже проще понять, дружит ли новая находка с вашим стилем.

Есть и другой сценарий: вещь давно висит в шкафу, а носить ее будто бы не с чем. В сервисе можно попросить подобрать новые сочетания или собрать небольшую капсулу. Если хочется перемен посерьезнее, доступен режим нового стиля с образами для разных ситуаций, например деловыми или более расслабленными.

На одежде возможности не заканчиваются. В виртуальной примерочной можно поменять прическу и цвет волос, посмотреть на себя с другим макияжем, примерить очки или аксессуары. Даже новый маникюр можно сначала увидеть на фотографии собственной руки.

Конечно, виртуальная примерочная пока не умеет предсказывать, где жакет будет тянуть в плечах или как поведет себя ткань платья при движении. Зато проверить сомнительный цвет, неожиданное сочетание или модный образ перед покупкой теперь можно в считанные секунды.