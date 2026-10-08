Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснение

Певицу преследует злой рок, уверена знаменитая ясновидящая.

Новая травма Аллы Пугачевой дала повод для мистических версий. После того, как певица появилась на публике с перевязанной левой рукой, финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что череда неприятностей, с которыми сталкивается артистка, может быть связана с сильным негативом, направленным в ее сторону.



Как известно, несколько месяцев назад пожилая дива получила перелом. Певица рассказывала, что неудачно упала и в результате сломала ногу и тазобедренный сустав.



Миронова обратила внимание, что сейчас бывшая примадонна отечественной эстрады постоянно находится под пристальным вниманием публики. Экстрасенс напомнила, что далеко не все люди относятся к «Женщине, которая поет» доброжелательно. При этом, как утверждает медиум, большое количество негативных эмоций может разрушительным образом влиять на человека, особенно если тот ослаблен.



Миронова предположила, что у артистки могла снизиться «энергетическая защита», из-за чего отрицательные посылы стали сильнее отражаться на ее состоянии. Она уверена, что Пугачевой необходимо как можно скорее избавиться от накопившегося негатива, чтобы остановить полосу неприятных событий.



Экстрасенс также заявила, что проклятие, если оно действительно наложено на человека, чаще всего отражается именно на здоровье.