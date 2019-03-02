Осатаневший Порошенко натравил на хрупкую девушку 15 охранников

Кажется, что кадры, на которых президент Украины Петр Порошенко срывает с задавшей ему неудобный вопрос девушки шапку, облетели весь мир. Поступок вызвал волну возмущения и откровенного недоумения поведением столь крупного политика европейской страны. Однако выяснилось, что на этом дело не закончилось.

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