"Мог бы и шашкой": напавший на женщину Порошенко разгневал украинцев
Петр Порошенко ездил в Запорожье 27 февраля. Президент Незалежной отправился в народ – прошелся вдоль толпы. Лидер пожимал руки некоторым из собравшихся. На опубликованных кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру. Затем чья-то рука – непонятно, президента или его охранника – срывает с гражданки шапку и швыряет ей в лицо.
Видео разместила на своем YouTube-канале журналистка Татьяна Высоцкая. Она спросила у подписчиков, могут ли они разобрать, что сказала украинка Порошенко. Пользователи пока не поняли, но комментариев поведения украинского гаранта хватает.
"Она, видимо, спросила: "Господин президент, Вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу", "Подумаешь, шапку сорвал – мог бы и шашкой рубануть", "Хорошо, что не убил. Женщине прямо повезло. Гопник наш Петя", – написали зрители. Предположительно, Порошенко услышал что-то неприятное и решил таким образом "отомстить".
Порошенко не впервые становится объектом для шуток. В ноябре 2018 года пользователи соцсетей раскритиковали украинского лидера после заявления о том, что дешевый газ из России бывает только "в российской клетке", напоминает RT.
C юмором украинцы отреагировали на слова Порошенко о том, что он лично переносил погибших во время событий на Майдане в 2014 году. Очень вдохновило пользователей и открытие украинского лидера в сфере искусства: он причислил художника Казимира Малевича к "украинскому авангарду".
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