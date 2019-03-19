Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
Володин назвал огромным вклад Назарбаева в
социально-экономическое развитие Казахстана, который он возглавлял на
протяжении трех десятилетий. По словам спикера, об этом свидетельствуют
результаты выборов, на которых первого президента неизменно поддерживало
подавляющее большинство граждан.
Россия и Казахстан сегодня – стратегически важные партнеры во многих сферах, отметил председатель нижней палаты. "Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства", - сказал Володин.
Он выразил уверенность, что следующий глава республики продолжит политику добрососедства и дружбы с Россией. "А отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться", – заключил спикер Госдумы.
Об отставке первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил во вторник, 19 марта. Тем не менее, он продолжит руководить правящей партией "Нур Отан" и сохранит пост главы Совета безопасности республики.
Место ушедшего в отставку президента временно занял спикер сената парламента республики Касым-Жомар Токаев. В среду, 20 марта, он принес присягу и вступил в должность главы республики.
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