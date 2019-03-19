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Политика

Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами

Вячеслав Володин и Нурсултан Назарбаев. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия. По словам председателя нижней палаты, Москва и Астана должны остаться ключевыми стратегическими партнерами. 
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Володин назвал огромным вклад Назарбаева в социально-экономическое развитие Казахстана, который он возглавлял на протяжении трех десятилетий. По словам спикера, об этом свидетельствуют результаты выборов, на которых первого президента неизменно поддерживало подавляющее большинство граждан.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Россия и Казахстан сегодня – стратегически важные партнеры во многих сферах, отметил председатель нижней палаты. "Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства", - сказал Володин.

Он выразил уверенность, что следующий глава республики продолжит политику добрососедства и дружбы с Россией. "А отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться", – заключил спикер Госдумы.

Об отставке первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил во вторник, 19 марта. Тем не менее, он продолжит руководить правящей партией "Нур Отан" и сохранит пост главы Совета безопасности республики.

Место ушедшего в отставку президента временно занял спикер сената парламента республики Касым-Жомар Токаев. В среду, 20 марта, он принес присягу и вступил в должность главы республики. 

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 18:30

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