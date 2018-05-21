Володин: Россия и Казахстан вместе займутся цифровой экономикой

О необходимости совместного развития цифровой экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на открытии десятого заседания межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между нижней палатой российского парламента и Мажилисом парламента Республики Казахстан. По мнению председателя Госдумы, необходимо разработать и принять совместные документы, которые будут способствовать развитию этого направления в обеих странах.

Как напомнил Вячеслав Володин, межпалатная комиссия, к сожалению, не собиралась уже более четырех лет. Однако, заверил спикер Госдумы, тетерь ситуация изменится, и работа будет идти на регулярной основе. "Наша работа должна быть основана на конкретной повестке, которая бы вбирала в себя вопросы, требующие оперативного реагирования, так и наработки стратегии, учитывая, что жизнь не стоит на месте", – подчеркнул он.



Председатель нижней палаты российского парламента, напомнил, что многие субъекты Федерации граничит с Казахстаном, образуя самую протяженную приграничную линию. Он отметил, что у граждан обеих стран есть много вопросов, которые их беспокоят, "и мы можем в рамках комиссии решать и эти вопросы". По мнению Володина, реальная отдача от совместных заседаний будет при условии, что его участники будут обсуждать повестку, которая касается подготовки модельных законов, гармонизации законодательства в целом.

Как отметил думский спикер, в настоящее время 76 из 85 регионов России имеют торгово-экономические связи с Казахстаном, в том числе, с Астаной и Алма-Атой. А до 70% товарооборота между сторонами приходится на приграничные территории. По мнению Володина, на данный момент самыми актуальными направлениями работы являются транспорта и логистики. В частности, он отметил строящийся маршрут "Западная Европа — Западный Китай". Этот транснациональный проект предусматривает появление транспортной магистрали от Старого Света до Поднебесной. Также Володин призвал обратить внимание на развитие туриндустрии на базе Байконура.





Что касается межпарламентского взаимодействия, то тут, подчеркнул председатель нижней палаты, предстоит много работы по унификации законодательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, речь идет о рассмотрении и принятии около сотни нормативно-правовых актов. Он также подчеркнул, что межпарламентская комиссия является хорошим форматом для поиска ответов на актуальные вопросы. Важно запустить механизм работы комиссии межпалатного сотрудничества, подчеркнул Володин.





Также в ходе визита казахстанской делегации в Россию спикеры Мажилиса и Госдумы и обсудили актуальные вопросы сотрудничества с глазу на глаз. Во время общения с Нурланом Нигматулиным Вячеслав Володин отметил, что это первый за последнее десятилетие официальный визит председателя Мажилиса в нижнюю палату парламента России. При этом, он подчеркнул, что контакты между главами палат парламента носят постоянный характер. Спикер Думы призвал запустить механизм работы нашей комиссии межпалатного сотрудничества между Госдумой и Мажилисом.

"Это движение должно быть более динамичным, и самое главное – здесь есть обоюдное желание этому движению придать импульс и его ускорить".

Что касается следующего заседания парламентской комиссии России и Казахстана, то, по словам Вячеслава Володина, оно пройдет в приграничных регионах двух стран. С соответствующим предложением выступил спикер Мажилиса, и председатель Госдумы его поддержал. Главы палат также отметили, что диалог парламентов должен активизироваться. В том числе, это должно происходить на уровне профильных комитетов.