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Политика

"Где отрубленные руки?": националисты погнали Порошенко с митинга (видео)

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов.  Активисты партии "Национальный корпус" сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.
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О поездке Петра Порошенко в Чернигов не сообщалось на сайте президента, о ней не знали даже СМИ, которые не были приглашены на мероприятие. Центр города был перекрыт полицией. Тем не менее, когда украинский лидер прибыл на митинг у Екатерининской церкви, националисты его уже поджидали.

Пробиться к сцене националистам не удалось. Тем не менее, они испортили настроение Порошенко криками "Позор!" и требованием отправить "на нары". Активисты также требовали, чтобы Порошенко показал отрубленные руки – напоминая президенту о его обещании "рубить руки" тем, кто будет воровать в армии, передает Life.ru.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2019, 09:34
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