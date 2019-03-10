"Утопия": в Москве развеяли "влажные грезы" Порошенко
Грезы Петра Порошенко о высокоточных ракетах, с помощью которых он сможет поражать "дальние цели" в России – утопия. Даже если каким-то образом нынешнему укринскому президенту и удастся получить такое оружие, воспользоваться им ему не позволят.
"Я думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО. Потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия", – цитирует зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина RT.
Депутат прокомментировал недавнее заявление Петра Порошенко. Украинский президент с радостью воспринял новость о приостановке действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Лидер Незалежной сделал вывод, что Киев более не связан ограничениями по мощности и дальности полета ракет. А значит, Украине нужно высокоточное ракетное оружие, подчеркнул Порошенко.
Эксперты подчеркивают, что этот вид вооружений очень дорогостоящий. И даже в том случае, если кто-то продаст такие ракеты Порошенко – или одолжит – украинская армия не сможет ими воспользоваться. Во-первых, высокоточное оружие требует квалифицированного обслуживания, которое едва ли возможно в ВСУ. Во-вторых, российские системы зафиксируют украинские ракеты еще на этапе запуска – и сразу уничтожат.
Нацкорпус заявился в Черкассы на митинг Порошенко, боевики обратили президента в бегство. Вот такой электрорат у лидера киевской хунты. pic.twitter.com/9EbTcONtyv— Григорий Турцев (@Npisaka) 9 марта 2019 г.
Тем временем мечтателя Порошенко едва не избили на предвыборном митинге, который он проводил в Черкасах. Представители нацистских объединений пытались прорваться к президенту Украины. Полиции с трудом удалось им воспрепятствовать. Пока продолжалась потасовка, Порошенко быстро покинул территорию.
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