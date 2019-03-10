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"Утопия": в Москве развеяли "влажные грезы" Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Заявления Петра Порошенко о высокоточном оружии на украинской территории – не более чем утопия. Украина не сможет воспользоваться такими ракетами, даже если получит его каким-то образом.
прочитано 415 раз

Грезы Петра Порошенко о высокоточных ракетах, с помощью которых он сможет поражать "дальние цели" в России – утопия. Даже если каким-то образом нынешнему укринскому президенту и удастся получить такое оружие, воспользоваться им ему не позволят.

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"Я думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО. Потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия", – цитирует зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина RT.

Депутат прокомментировал недавнее заявление Петра Порошенко. Украинский президент с радостью воспринял новость о приостановке действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Лидер Незалежной сделал вывод, что Киев более не связан ограничениями по мощности и дальности полета ракет. А значит, Украине нужно высокоточное ракетное оружие, подчеркнул Порошенко.

Эксперты подчеркивают, что этот вид вооружений очень дорогостоящий. И даже в том случае, если кто-то продаст такие ракеты Порошенко – или одолжит – украинская армия не сможет ими воспользоваться. Во-первых, высокоточное оружие требует квалифицированного обслуживания, которое едва ли возможно в ВСУ. Во-вторых, российские системы зафиксируют украинские ракеты еще на этапе запуска – и сразу уничтожат.

Тем временем мечтателя Порошенко едва не избили на предвыборном митинге, который он проводил в Черкасах. Представители нацистских объединений пытались прорваться к президенту Украины. Полиции с трудом удалось им воспрепятствовать. Пока продолжалась потасовка, Порошенко быстро покинул территорию. 

Автор: Андрей Евлампиев10 марта 2019, 14:25
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