Порошенко ткнули носом в его сомнительные делишки
Пер Порошенко похвастался перед своими избирателями тем, что помог Украине освободиться от "культурной оккупации" страны Россией. Однако если внимательнее присмотреться к этим "достижениям", то станет понятно, что это – весьма сомнительные инициативы, которые привели к гражданским волнениям и расколу в обществе.
"В этой связи чем-то гордиться совершенно неприлично. Но Порошенко делает это в предвыборной риторике для того, чтобы приписать себе сомнительные достижения, включая предоставление томоса и ликвидацию русского языка", – цитирует RT главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова.
Напомним, украинские власти гордятся тем, что благодаря их усилиям по дискриминации русского языка и русской культуры происходит так называемая украинизация. Одновременно с этим ведется борьба против памятников советским солдатам. Кроме того, положение в стране обостряет церковный раскол. Все это грозит стране глобальными потрясениями, однако Петр Порошенко считает, что это – повод для гордости.
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