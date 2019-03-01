Володин осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
Венесуэла, подчеркнул Володин, является стратегическим
партнером России. Спикер передал слова поддержки и пожелание удачи президенту
республики Николасу Мадуру.
По словам председателя нижней палаты, отношения между странами должны строиться на принципах дружбы и равноправия. "Действия США нарушают все основополагающие принципы международного права", – сказал Володин. Он призвал парламенты других стран осудить позицию Вашингтона.
Также спикер Госдумы пригласил главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо на международный форум "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие состоится в начале июля этого года в Москве.
В свою очередь Делси Родригес отметила, что Соединенные Штаты проводят политику экономического давления на Венесуэлу. По ее словам, американцы лишают республику продуктов питания, медикаментов и других жизненно необходимых товаров. Ситуацию с гуманитарной помощи на границе Венесуэлы законодатель назвала фарсом.
Российские парламентарии будут пытаться донести ситуацию вокруг республики до своих зарубежных коллег. По словам Володина, депутаты могут поднять эту тему на грядущем заседании Межпарламентского союза в Катаре.
В конце января США спровоцировали острый политический кризис в Венесуэле, признав президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Каракас обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела боливарианской республики. Самоназванного "главу государства" признали большинство стран Запада. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая, России и других стран.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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