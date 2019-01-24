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Политика

Володин: Действия Facebook в отношении аккаунта Мадуро противозаконны

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
На фоне событий в Венесуэле социальная сесть Facebook подтвердила аккаунт спикера оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо в качестве действующего президента. На это обратил внимание глава Госдумы Вячеслав Володин.
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Спикер назвал противозаконными действия социальной сети Facebook, снявшей значок верификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Это вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно", – сказал Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Накануне, 23 января, Хуан Гуайдо на фоне народных протестов против законно избранного президента Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час лидер США Дональд Трамп признал его в этой должности. Также временным главой Венесуэлы Гуйадо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия и Организация американских государств.

Мадуро назвал такие действия государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, сообщается о более десяти погибших в столкновениях с полицией. Армия заявила, что поддерживает законного президента.

Фото: www.globallookpress.com

В свою очередь Россия предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, это привело бы к катастрофическим последствиям.

Автор: Александр Комаров24 января 2019, 13:49

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