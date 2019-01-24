Володин: Действия Facebook в отношении аккаунта Мадуро противозаконны
Спикер назвал противозаконными действия социальной сети Facebook, снявшей значок верификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Это вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно", – сказал Вячеслав Володин.
Накануне, 23 января, Хуан Гуайдо на фоне народных протестов против законно избранного президента Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час лидер США Дональд Трамп признал его в этой должности. Также временным главой Венесуэлы Гуйадо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия и Организация американских государств.
Мадуро назвал такие действия государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, сообщается о более десяти погибших в столкновениях с полицией. Армия заявила, что поддерживает законного президента.
В свою очередь Россия предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, это привело бы к катастрофическим последствиям.
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