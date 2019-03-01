Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
Президент Белоруссии уверен, что если сегодня провести референдум об объединении двух стран, то 98% белорусов проголосуют против. Откуда у Лукашенко такие предположения, не совсем понятно. Известно, что примерно такой же процент населения его страны постоянно использует в быту русский язык.
Россияне и белорусы, а до недавнего времени и украинцы, всегда были единым братским славянским народом. Разрушая эту, сложившуюся веками аксиому, политики еще больше разъединяют народы и провоцируют события наподобие кровавого киевского Майдана.
Удивительно, но Лукашенко ведет себя в последнее время именно так. В январе он заявил, что некие силы, в том числе и пророссийские, якобы готовят атаку на суверенитет его страны. Затем Батька принялся шантажировать Россию, угрожая потерей форпоста на западном направлении, если Москва не компенсирует ему высокие цены на нефть.
При этом воинственные заявления президента Белоруссии периодически перемежаются с дружескими: он клянется в любви к Москве и даже предлагает ввести общую валюту. Сегодня, к примеру, он заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России.
"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это", – приводит слова Лукашенко РИА Новости. Батька подчеркнул, что союз двух государств должен строиться на принципах равноправия, и иного не дано.
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