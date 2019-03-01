Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:26
Как нас программируют рекламщики
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:42
Дети взбесили Настю Рыбку
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:29
Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина
13:19
Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны
13:14
Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:48
На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
В Югре задержали трех террористов
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
12:05
В Хабаровске детей с проездными выгнали из автобуса на мороз
12:01
В Нижнем Новгороде возле школы устроили стрельбу
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:07
Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:27
Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:13
Главные события Москвы
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:17
Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
07:01
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
01:16
Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
00:26
Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:55
Ученые предсказали исчезновение облаков
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
19:25
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
19:21
"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
19:12
Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот
19:00
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
18:53
Спортивный стиль в мужском гардеробе
18:48
В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене
18:43
"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
18:23
"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой
18:12
Борисов притащил к звезде группы "Арабески" узбекских родственников
17:37
Трамп превращает Зеленского в послушную куклу
17:30
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
16:43
"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
16:23
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
16:17
Объявлено о критических недостатках Крымского моста
16:17
Шепелев взялся за беременную любовницу Моисеева
15:58
После возмущенного крика Ди Каприо ФСБ встала на уши
15:52
Володин назвал самый важный закон февраля
15:37
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
15:17
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
14:58
Россиян предупредили о скачке цен на главные продукты
14:52
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
14:51
"ЕР" отобрала 600 заявок на конкурс социальных проектов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Политика

Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко снова заговорил об объединении России и Белоруссии. Батьку не поймешь: то он набрасывается на Москву с обвинениями, а то, пытаясь задобрить Кремль, предлагает ввести единую валюту.
прочитано 416 раз

Президент Белоруссии уверен, что если сегодня провести референдум об объединении двух стран, то 98% белорусов проголосуют против. Откуда у Лукашенко такие предположения, не совсем понятно. Известно, что примерно такой же процент населения его страны постоянно использует в быту русский язык.

ПО ТЕМЕ

Шантажист Лукашенко клянчит деньги у Путина

Тайный смысл трехдневного визита Лукашенко к Путину

Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Россияне и белорусы, а до недавнего времени и украинцы, всегда были  единым братским славянским народом. Разрушая эту, сложившуюся веками аксиому, политики еще больше разъединяют народы и провоцируют события наподобие кровавого киевского Майдана.

Удивительно, но Лукашенко ведет себя в последнее время именно так. В январе он заявил, что некие силы, в том числе и пророссийские, якобы готовят атаку на суверенитет его страны. Затем Батька принялся шантажировать Россию, угрожая потерей форпоста на западном направлении, если Москва не компенсирует ему высокие цены на нефть.

При этом воинственные заявления президента Белоруссии периодически перемежаются с дружескими: он клянется в любви к Москве и даже предлагает ввести общую валюту. Сегодня, к примеру, он заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это", – приводит слова Лукашенко РИА Новости. Батька подчеркнул, что союз двух государств должен строиться на принципах равноправия, и иного не дано.

Автор: Александр Комаров1 марта 2019, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Политика

Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
Порошенко отправляют на пожизненное
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
"Ангельская дива": хрупкая Брежнева в халате привела в восторг
Ани Лорак оказалась на грани жизни и смерти
Петросян нанес решительный удар по Степаненко

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом

Новое фото Примадонны не обрадовало фанатов
Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении дочери

Артист поделился радостной новостью
Шоу-бизнес

Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова

Милана Тюльпанова не тешит себя надеждой
Шоу-бизнес

Бородина умерла от рака

Страшную новость сообщили ее близкие

Гороскоп

Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru