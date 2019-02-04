"Шансов нет": тяжелобольному Порошенко вынесли страшный вердикт

У поседевшего президента Украины Петра Порошенко дела совсем плохи. Церковные манипуляции не дали значительного эффекта для его рейтинга, поэтому шансов победить на предстоящих через два месяца выборах главы государства у лидера Незалежной не осталось, уверен политолог Дмитрий Джангиров.



Создание независимой церкви Украины и так называемый томос-тур по городам страны лишь незначительно поднял рейтинг Порошенко, отметил эксперт. По мнению политолога, прирост идет за счет тех, кто определяется с электоральными предпочтениями. Причем рейтинг подрастает не только у главы государства, но и других кандидатов, сказал Джангиров.

Эксперт сравнил ситуацию Порошенко с той, в которой оказался бывший президент Виктор Янукович летом 2013 года, за несколько месяцев до начала Майдана. "У всех оппонентов Януковича был "перетекающий" электорат. В смысле кого хочешь можно задавить, электорат переходит к другому, но практически не переходит Януковичу", – пояснил аналитик.

По мнению подавляющего большинства экспертов, судьба президентского кресла решится во втором туре. Но даже если Порошенко в него выйдет, то шансов у него нет, полагает Джангиров.

Если противостоять главе государства будет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, то за нее проголосуют сторонники актера Владимира Зеленского. Если во второй тур выйдет юморист, то его поддержат те, кто голосовал за Тимошенко.

Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На высший государственный пост претендуют около 20 человек.

Смелый слоган - «Или Порошенко, или Путин». При таком раскладе Петя пролетает со свистом pic.twitter.com/RHG7rpDkTk — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) 29 января 2019 г.

Петр Порошенко подходит ко второму сроку в тяжелом состоянии. За прошедшие несколько лет глава государства обзавелся сединой, под глазами появились большие мешки, лицо осунулось.

Политолог Владимир Корнилов, проанализировавший высказывания Порошенко, предположил, что он страдает от тяжелого заболевания – раздвоения сознания.

О выдвижении на второй срок президент объявил на съезде своих сторонников в конце января. Порошенко пообещал продолжить реформы и курс на выступление в Евросоюз и НАТО.